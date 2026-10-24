Destacan baja histórica en percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad en las ciudades de México disminuyó 4.9 puntos porcentuales en el último año, pero más de la mitad de la población adulta sigue considerando peligroso vivir donde reside. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 58.1 por ciento de las personas de 18 años y más se sintió insegura en septiembre de 2026, frente a 63 por ciento en el mismo mes de 2025.

Las diferencias entre ciudades son amplias. Irapuato encabezó la lista con 90.5 por ciento, seguida de Chilpancingo (86.9), Mazatlán (85.8), Puebla (84.5) y Cuernavaca (83.1). Villahermosa, Culiacán, Reynosa, Guadalajara y Uruapan también rebasaron el 80. En el extremo opuesto quedaron San Pedro Garza García, con 5.8 por ciento, y la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con 13.8.

Frente al mes de junio, 16 de las 91 ciudades evaluadas tuvieron cambios estadísticamente significativos: en 10 la percepción bajó y en seis aumentó. Hermosillo registró el mayor repunte, al pasar de 43.2 a 53.2 por ciento. San Francisco de Campeche tuvo la mayor caída, de 16.3 puntos. Culiacán también mejoró, de 90.8 a 81.6 por ciento, pero sigue entre las ciudades más inseguras.

Mejora constante ı Foto: Especial

La brecha de género persiste. Entre las mujeres, 64.2 por ciento se siente insegura en su ciudad, frente a 50.6 entre los hombres. La distancia aparece en el transporte público, los bancos y las carreteras, e incluso dentro de la vivienda, donde la inseguridad es mayor para ellas: 18.6 contra 12.7 por ciento.

Por ciudad, Lázaro Cárdenas registró entre las mujeres un aumento de 14.6 puntos en la percepción de inseguridad, mientras que Cuajimalpa presentó una disminución de 18.2. Entre los hombres, Hermosillo reportó el mayor incremento, al pasar de 33.8 a 48.9 por ciento, y San Francisco de Campeche tuvo la mayor reducción, de 17.7 puntos.

Los cajeros automáticos en la vía pública son el espacio que más inseguridad genera, con 68.7 por ciento. Les siguen las calles y el transporte público, ambos por encima de 60. Cerca de sus viviendas, la gente identifica sobre todo consumo de alcohol en la calle, robos o asaltos y venta o consumo de drogas. Los disparos frecuentes fueron mencionados por casi una tercera parte.

En comparación con 2025, la proporción de personas que reportó disparos frecuentes disminuyó 2.8 puntos. En cambio, el robo o la venta ilegal de combustible, conocido como huachicol, aumentó 0.6 puntos, hasta llegar a 3.6 por ciento en el mismo periodo.

La inseguridad cambia hábitos. Cuatro de cada 10 personas dejaron de llevar objetos de valor y una proporción similar limitó que menores salgan sin compañía, un indicador que subió 1.9 puntos en un año. Más de una tercera parte dejó de caminar de noche cerca de su casa.

Aun así, los problemas de servicios superan a la delincuencia. Los baches fueron señalados por 83.1 por ciento, las fugas de agua, por seis de cada 10 personas, y las coladeras tapadas por más de la mitad. La delincuencia quedó en cuarto lugar, con 49.9 por ciento, por debajo del 52.6 registrado en junio.

La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea son las instituciones de seguridad mejor evaluadas, con más de 80 por ciento. La Guardia Nacional obtuvo 73.5 y las policías estatales y municipales quedaron entre 50 y 56. Reynosa destacó por su policía municipal, cuya percepción de efectividad subió de 38.4 a 56 por ciento.

Sobre el futuro, las opiniones están divididas: 23.7 por ciento cree que la seguridad mejorará y 22.6 que empeorará.

CSP reconoce labor de su gabinete ante resultados

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al Gabinete de Seguridad por la disminución en la percepción de inseguridad por parte de la población, como lo dio a conocer el Inegi.

Tras darse a conocer que este indicador bajó 4.9 puntos, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la mandataria federal subrayó que se alcanzó el nivel más bajo en los últimos 13 años.

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta… Hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura, dicho por el Inegi, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años. Bajó más en hombres. En mujeres la percepción es mayor de inseguridad”, dijo.

No obstante, comentó que aún hay más trabajo por hacer al respecto. Mientras tanto, extendió un reconocimiento a las autoridades involucradas en esta labor.

23.7 Por ciento cree que la situación de seguridad mejorará

“Hoy felicité mucho al gabinete de seguridad por este resultado. Y también a todos, a quienes realizan las labores operativas, Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional”, dijo.

Asimismo, destacó el papel de la Secretaría de Gobernación por el programa de atención a las causas, enfocado en alejar a los jóvenes de la violencia y promover su desarrollo.

“También a la Secretaría de Gobernación, porque la coordinación del programa de atención a las causas también tiene que ver con esta percepción. Y es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades”, dijo.

La Presidenta destacó que en el caso de la Ciudad de México, todas las alcaldías aparecieron en este estudio. En este marco, lanzó un llamado a la población para que se sume a esta estrategia contra la inseguridad por medio de las denuncias de actos ilícitos.

Violencia familiar afecta a 8.6% de hogares en el país

Por Elizabeth Hernández

La violencia en el entorno familiar afectó a 8.6 por ciento de los hogares urbanos del país durante el último año, una proporción prácticamente igual a la de 2025, aunque la presencia de menores de edad entre las víctimas alcanzó una cuarta parte de las viviendas donde ocurrieron agresiones, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Datos del último trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran que 25.5 por ciento de los hogares con violencia registró víctimas menores de 18 años, frente a 23.8 por ciento del ejercicio anterior. La prevalencia general aumento una decima porcentual entre ambos periodos, que comprenden de octubre a septiembre de cada año.

El porcentaje de personas adultas que sufrió alguna agresión en ese entorno también rerportó una ligero aumento de tres décimas hasta alcanzar 7.9 por ciento. La diferencia por sexo resultó más marcada entre las mujeres (9.2 por ciento), cuya proporción reportó casi un punto de aumento, mientras que entre los hombres (6.3 por ciento) prácticamente permaneció en el mismo nivel.

El Dato: la secretaría de las Mujeres reportó una baja de 36% en el promedio diario de feminicidios, y que se identificaron situaciones de riesgo en 33% de llamadas al 079.

La presencia de niñas, niños y adolescentes entre las víctimas coincide con un problema que investigaciones académicas han documentado a partir de registros hospitalarios y estudios sobre las consecuencias de la violencia durante la infancia. Una investigación de la revista científica BMC Public Health examinó 116 mil 287 registros médicos de menores de edad que recibieron atención por violencia interpersonal en instituciones públicas de salud de México entre 2015 y 2022. El trabajo encontró que 57.1 por ciento de esos expedientes correspondía a agresiones en el ámbito familiar.

Magdalena Gruendl, Diana D. del Valle y otros siete investigadores identificaron diferencias importantes según el sexo de las víctimas. Las niñas y adolescentes representaron 68.7 por ciento de los registros, mientras que los hombres 66.1 por ciento de las personas agresoras. El análisis también encontró una mayor presencia de abusos sexuales y psicológicos entre las mujeres, frente al predominio de lesiones físicas entre los varones.

Las consecuencias aparecen en una investigación de Clara Strasser Ceballos y Anna-Carolina Haensch publicada el 30 de septiembre en Journal of Computational Social Science. A partir de información de más de 61 mil mujeres y distintas fuentes estadísticas, identificaron una asociación entre antecedentes de maltrato en la niñez y el riesgo de sufrir violencia psicológica de pareja en la vida adulta.

El estudio encontró que las mujeres que padecieron agresiones durante su infancia presentaban, en promedio, una probabilidad estimada 5.1 puntos porcentuales mayor de experimentar ese tipo de maltrato que aquellas sin tales antecedentes, una vez considerados los demás factores del modelo. La investigación también identificó mayor riesgo entre quienes tenían parejas que habían estado expuestas a violencia cuando eran menores.

Ambas especialistas subrayaron la importancia de examinar las experiencias infantiles al estudiar las agresiones de pareja. Encontraron asociaciones entre una menor probabilidad de sufrir maltrato psicológico y una mayor autonomía de las mujeres para tomar decisiones profesionales y el uso de sus recursos económicos.

En la medición más reciente del Inegi, las ofensas y humillaciones constituyeron la manifestación más frecuente entre las personas adultas, con una prevalencia de cinco por ciento, igual a la de 2025. Sin embargo, el desglose por sexo muestra diferencias en ese periodo, pues el porcentaje pasó de 5.9 por ciento a 6.3 ciento entre mujeres y de cuatro por ciento a 3.5 por ciento entre hombres.

Las amenazas de expulsión del domicilio, los golpes y los tocamientos sin consentimiento también figuran entre las conductas que registró el organismo. Las agresiones físicas afectaron a 1.9 por ciento de la población femenina y 1.5 por ciento de la masculina, mientras que la violación o intento de violación alcanzó una prevalencia de 0.5 por ciento entre ellas y 0.1 por ciento entre ellos.

Otro cambio aparece en la identificación de las parejas sentimentales como principales responsables de la violencia familiar. Su participación entre las personas agresoras que señalaron las víctimas adultas pasó de 19.5 por ciento en la encuesta de 2025 a 21.1 por ciento en la edición actual. Para las mujeres, esa proporción alcanzó 24.9 por ciento, casi una cuarta parte de quienes reportaron maltrato en ese entorno.

El informe también identifica a hermanos, padres, madres y otros parientes entre los principales agresores. No obstante, la categoría más frecuente corresponde a personas sin parentesco especificado, con 48.9 por ciento de los señalamientos.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la violencia contra niñas, niños y adolescentes también comprende prácticas de disciplina que incluyen gritos, humillaciones y castigos físicos. El organismo señala que más de la mitad de la población infantil ha experimentado métodos violentos de crianza en casa, aunque ese indicador corresponde a una medición distinta de la ENSU.

La organización advierte que las agresiones dentro del domicilio constituyen “una vulneración de los derechos de la niñez que, aunque suceda en el ámbito privado, afecta a toda la comunidad”. También identifica el fortalecimiento de los sistemas de protección, la crianza positiva y los cambios en las normas sociales como medidas para prevenir estas conductas.