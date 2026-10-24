Investiga ASF a INE; advierte indicios de colusión, conflicto de intereses...

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició de oficio una investigación por presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con el Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que cuenta con elementos e indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones, así como triangulación de recursos.

La indagatoria abarcará al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores relacionados con los hechos, informó el órgano fiscalizador en un comunicado.

El Dato: Por la noche se dio a conocer una presunta reunión que Guadalupe Taddei sostendría con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la ASF ayer mismo.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, precisó.

La ASF sostuvo que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico, con base en las facultades que le fueron otorgadas en materia de investigación. El boletín no identificó contratos, montos, empresas o funcionarios, ni fijó fecha para presentar resultados.

Las atribuciones referidas fueron ampliadas mediante la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el pasado 14 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el día siguiente.

El nuevo artículo 66 Bis permite a la ASF investigar presuntas faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o por denuncia, independientemente de las que deriven de una fiscalización y del ejercicio fiscal al que correspondan los hechos.

La consejera presidenta, en conferencia de prensa, en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Con ello, la apertura de una investigación no queda supeditada a que la presunta irregularidad surja de una auditoría ordinaria de la Cuenta Pública. La reforma prevé promover sanciones ante el tribunal competente contra servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, así como denunciar posibles delitos.

La posibilidad de una revisión al INE había sido planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado martes 20 de octubre. En su conferencia de prensa, expresó dudas sobre el alcance de las atribuciones de la Auditoría Superior, pero consideró que, si era competente, le correspondería revisar por tratarse de recursos públicos.

La controversia por los contratos llegó a la sesión del Consejo General del INE del jueves 22 de octubre. Marco Baños, representante de Somos, solicitó que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, se separara temporalmente del cargo mientras se investigaban los señalamientos, mientras que el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, exigió acreditar las contrataciones y descartar conflictos de interés.

El morenista Guillermo Díaz cuestionó las peticiones de renuncia y defendió el cauce legal y la presunción de inocencia. Taddei respondió que no abandonaría sus responsabilidades ante presiones y que las autoridades competentes debían revisar el manejo de los recursos.

DECISIÓN COHERENTE. Pasada la medianoche, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, celebró el inicio de la investigación anunciada por la ASF y ofreció su total colaboración, al destacar que el hecho de que un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado “demuestra que los contrapesos democráticos funcionan”.

“La presidencia (del INE) la recibe con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del instituto. El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, señaló en un comunicado.

Añadió que la titular del organismo “está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso. Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes. Ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley”.

Asimismo, refirió que Taddei Zavala no hará pronunciamientos sobre casos particulares, y que toda la información correspondiente está y estará a disposición de las autoridades competentes.

“La presidencia se ha conducido siempre con probidad y dentro de las facultades que le confieren la Constitución y la ley. Su convicción es clara: la transparencia no se declara, se demuestra”, añadió.

En ese sentido, destacó el lanzamiento del micrositio “INE siempre a la vista, contigo en cada paso”, en el que la ciudadanía podrá consultar las contrataciones, los montos, los proveedores y los documentos que respaldan cada etapa.

Finalmente, Taddei envió dos mensajes: a los trabajadores del INE, a quienes les dijo que ninguna coyuntura puede disminuir el trabajo que han realizado para garantizar elecciones confiables, por lo que les pidió seguir adelante con la serenidad, la entrega y el rigor técnico que los distinguen. A la ciudadanía le dijo que la democracia “se defiende con instituciones sólidas, con rendición de cuentas y con la verdad”, y aseguró que seguirán cumpliendo su mandato de organizar elecciones libres, auténticas, con certeza, legalidad, independencia y objetividad.

En el ojo del huracán

Publicaciones periodísticas han documentado los siguientes hechos en las contrataciones del organismo.

Octavio García fue designado director de Administración del INE en 2025, tras ser representante legal de Corporativo Zeg.

El funcionario renunció a su cargo en abril de 2026, tras ser denunciado por conflicto de interés y abuso de funciones ante el OIC del INE.

Jonathan Navarrete cobró al mes 45 mil pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, al tiempo que era apoderado legal de Corporativo Zeg.

La firma obtuvo un contrato de 200 mdp en materiales para la elección judicial. Es investigada por la ASF y la UIF.

El transporte y la preparación de alimentos de Taddei son ejecutadas por Luis Alberto Bustamante, quien cobra 70 mil pesos al mes como líder de proyecto.

Se difundieron videos de Taddei en una fiesta con Alfredo Hernández, proveedor del INE, lo que configuaría un conflicto de interés.

Morena revisará “superpoderes” que dio a la consejera presidenta

| Por Claudia Arellano |

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados evalúa revisar las facultades extraordinarias otorgadas en 2024 a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para designar a funcionarios de ese órgano electoral, informó Ricardo Monreal, quien rechazó que aprobarlas haya sido un error, pero consideró pertinente abrir una reflexión sobre la concentración de atribuciones en órganos colegiados.

El legislador sostuvo que aquella decisión respondió a una coyuntura específica y no fue un error; sin embargo, consideró viable discutir si es conveniente conceder atribuciones excesivas a quienes encabezan instituciones públicas.

“A lo mejor sí (se pueden revisar los ‘superpoderes’). Vamos a platicar con el grupo parlamentario y con los demás grupos parlamentarios, pero no es una mala idea; es aceptable que revisemos con seriedad el no otorgar facultades exorbitadas a ningún órgano colegiado”, afirmó.

El Dato: DESIGNACIÓN directa de titulares del INE, atribución para proponer a la Secretaria Ejecutiva y autoridad operativa, las facultades que en 2024 otorgó Morena a Taddei.

Cuestionado sobre si Morena se equivocó al impulsar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), respondió que la medida obedeció a un momento “coyuntural y circunstancial”, aunque consideró que la ley debe actualizarse y que es momento de abrir una reflexión pública.

Las declaraciones ocurren en medio de los señalamientos contra Taddei por un presunto conflicto de intereses relacionado con proveedores del INE y de las investigaciones anunciadas sobre posibles irregularidades en contratos.

Aseguró que su bancada no protegerá a funcionarios o particulares que hayan incurrido en ilegalidades, irregularidades o actos de corrupción. No obstante, subrayó que las acusaciones deben sustentarse con pruebas.

10 Empresas con las que el INE habría firmado contratos

“No somos tapadera de nadie”, afirmó, al señalar que corresponde a las instancias fiscalizadoras y de control investigar los hechos, entre ellas el Órgano Interno de Control del INE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El morenista también advirtió que no se debe poner en riesgo la legitimidad del organismo electoral, pero tampoco culpar o promover la destitución de una persona sin elementos que acrediten alguna responsabilidad.

En ese contexto, recordó que la Cámara de Diputados participa en la designación de las consejerías electorales y de la presidencia del INE, pero sostuvo que no cuenta con facultades jurídicas para exigir directamente la renuncia de Taddei.

“Las pruebas son indispensables para poder actuar”, insistió, y llamó a que el caso se esclarezca con prudencia y transparencia.

“Me gustaría que el Instituto Electoral no tuviera manchas, dudas, y se manejara con total transparencia y pulcritud, pero tampoco me sumaré al coro del linchamiento del que está siendo objeto Guadalupe Taddei”, concluyó el coordinador de la bancada morenista.

Oposición cuestiona su credibilidad

| Por Claudia Arellano |

Legisladores y dirigentes del PAN advirtieron que los señalamientos sobre contrataciones del INE afectan la credibilidad de Guadalupe Taddei de cara a las elecciones de 2027. Genoveva Huerta anunció que acudirán a la ASF si la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga posibles irregularidades.

El reclamo ocurre tras darse a conocer que Itzel Sandino Piña Soria, hija de una asesora de la Presidencia del INE, representa a Promotora de Noticias Exactas, proveedora del instituto desde este año.

“Si notamos que la UIF oculta, hace tortuguismo o rechaza investigar las contrataciones y los servicios que compra el INE, iremos con la ASF y nos rinda un informe más amplio”, dijo Genoveva Huerta, diputada federal del PAN.

Expresó es mucho descaro ir de fiesta con uno de los contratistas del organismo, quien le ha dado millones de pesos en servicios para el INE, pero desconocemos bajo qué condiciones y circunstancias.

“Resulta que la famosa austeridad republicana no era para erradicar los privilegios, sino simplemente para cambiar de dueños y servirse con la cuchara grande”.

La diputada federal agregó que “tanto escándalo que hicieron durante años rasgándose las vestiduras por la supuesta burocracia dorada del INE, y miren nada más. Llegaron prometiendo terminar con la opulencia y al primer descuido, ¡pás!, cayeron en la tentación”.

No aceptamos que ahora nos digan que sus sueldazos, sus bonos y sus mañas ahora sí son éticos, del pueblo y por el bien de la transformación.

Jorge Triana Tena, vocero del CEN PAN, insistió en que Tadde debe valorar su permanencia en el INE, ya que con rasgos de corrupción y opacidad, es difícil mantener una credibilidad de cara a las elecciones del próximo año.

“Este asunto es delicadísimo, es de escándalo y pues se tiene que seguir señalando porque no solamente habla de una de una hipocresía enorme, sino de una serie de delitos que, dijeron precisamente es lo que iba a cambiar a su llegada”.

Triana Tena dijo que se tienen que tomar todas las medidas correspondientes, porque, con qué confianza podemos dejar la contienda electoral en manos de personas que están ahí para servirse y no para servir a la gente”.

Taddei decidirá si renuncia: Sheinbaum

| Por Yulia Bonilla |

Ante la escalada de señalamientos por irregularidades en las contrataciones dentro del INE, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a practicar auditorías porque “no debe haber ninguna sombra de corrupción” y dejó en manos de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, la decisión de dejar o no el cargo.

La mandataria comentó que el órgano debe de ser cuidado por todos, marco en el que llamó a practicar las auditorías que resulten necesarias a las finanzas del Instituto.

“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE. Eso pienso. No es la defensa que se hizo del INE del pasado, cuando salieron las marchas del INE no se toca, que en realidad defendían intereses propios. No se trata de eso, pero entre todas y todas tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral.

“Entonces, deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país. Y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral”, dijo, e hizo hincapié en que las dudas sobre corrupción deben de aclararse en todas las instituciones, pero sobre todo en el INE, más ahora que el proceso electoral de 2027 está en curso.

“Tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y que no debe haber pues ninguna sombra, ningún sesgo, ni nada, ni ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución. Y menos en el INE, pues, porque estamos entrando a un proceso electoral que ya es en menos de bueno, creo que ya inició, de hecho, el proceso electoral”, remarcó.

Al consultarle sobre si Taddei debería abandonar el cargo, comentó que es una decisión que corresponde a la consejera.