ONU reconoce iniciativa contra el feminicidio

La presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, Ivana Krstić, en imagen de archivo

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) felicitaron a México por impulsar una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la que se busca homologar la tipificación de este delito en el país y establecer criterios y protocolos de investigación uniformes.

En un comunicado dirigido al Gobierno de México, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, y el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, reconocieron los esfuerzos para revisar la legislación sobre feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos.

Las personas expertas felicitaron al país por impulsar “una profunda revisión de la legislación sobre el feminicidio desde una perspectiva de derechos humanos”, mediante la iniciativa de ley general.

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El Tip: El Gobierno de México agradeció las observaciones de los mecanismos de la ONU y señaló que mantendrá el diálogo con el Grupo de Trabajo y el Experto Independiente.

El documento fue suscrito por Ivana Krstić, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, y Graeme Reid, experto independiente, quienes destacaron que la propuesta busca armonizar las disposiciones legales en todo el territorio nacional, además de fortalecer los sistemas de información relacionados con este delito.

Entre las medidas reconocidas se encuentra la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como el establecimiento de mecanismos comunes para investigar estos crímenes.

Los especialistas también valoraron el enfoque interseccional de la iniciativa, que contempla las distintas formas de discriminación que pueden agravar la violencia contra las mujeres.

En particular, destacaron la inclusión de disposiciones para proteger expresamente a las mujeres trans y el agravamiento de las penas cuando la víctima ejerce el trabajo sexual. De acuerdo con la comunicación, ambas medidas encuentran respaldo en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.