¿Paro de transportistas?

Y son ahora transportistas los que amenazan con convocar a un paro nacional indefinido que comenzaría el lunes próximo, al plantear exigencias para que se atiendan problemas de inseguridad. Han advertido que esta acción tendría una duración indefinida, ante lo que consideran una falta de respuestas a la inseguridad carretera, las extorsiones, el cobro de piso y el deterioro de las autopistas. Un dato que llama la atención, nos aseguran es que a la convocatoria se estaría adhiriendo la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, mejor conocida como Canacar. Es la primera vez que llamaría a sus agremiados a detener actividades. Fue Augusto Ramos Melo, presidente de esa agrupación, el que advirtió que las presiones económicas comprometen empresas y empleos del sector. Antes ya expresaron su intención de hacer lo mismo la Federación Mexicoamericana de Transportistas y la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Habrá que estar pendientes.