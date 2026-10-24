Van al choque en varios frentes gobiernos de Chihuahua y federal

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue quien responsabilizó al exfiscal del Estado, César Jáuregui, de haber permitido la entrada de agentes de Estados Unidos al territorio mexicano y aseguró que en ningún momento se le obligó a la mandataria estatal a dar tal declaración.

“Sí fue un momento de tensión, pero lo que yo rescato es que finalmente ocurrió lo que ella consideró pertinente, porque nadie la obligó a nada. Ella me dijo: ‘El fiscal… el exfiscal fue el responsable. Yo no sabía nada de la entrada de los agentes a Chihuahua”, expuso en su conferencia del Pueblo.

Sheinbaum confirmó que durante la reunión que ambas sostuvieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez se elevaron los ánimos, tal como lo expuso Maru Campos en una entrevista este jueves.

El Tip: La mandataria local también dijo que las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en Chihuahua operan como casas de campaña para Morena con fines electorales.

La Jefa del Ejecutivo afirmó que fue la gobernadora quien negó haber tenido alguna responsabilidad en la intervención de los agentes de la CIA y responsabilizó al exfiscal, hoy procesado por traición a la patria, por otros delitos como corrupción y ser propietario de casinos.

La Presidenta confirmó que “ambas levantamos la voz durante esta discusión”, en la que la gobernadora inició reclamándole por “haberla acusado de traición a la patria”, lo cual, dijo, le negó.

“Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de traición a la patria. Yo le dije: No… le dije: ‘Tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional’. Cuando yo le dije: ‘Es que entraron agentes’… Ella me dijo: ‘No fui yo, fue mi exfiscal’. Pero no sólo me dijo eso. Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal”, aclaró.

Ante tal acusación, la Presidenta narró que le recomendó que emprendiera una investigación conforme a la ley y le ofreció su apoyo para que Campos se entrevistara con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República.

El Tip: Maru acusó que las delegaciones del Bienestar en Chihuahua operan como casas de campaña de Morena.

Detalló que fue por eso que Campos Galván replicó tales acusaciones ante la FGR, y le sugirió a su titular hacer pública su versión sobre la reunión que sostuvo con la gobernadora.

“¿Qué le dijo la Presidenta? Procede, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley. Entonces le dije: ‘¿Por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua? Y, si te parece, le comentó la fiscal general de la República para que te reciba’... La fiscal general de la República la recibió y puede contar lo que le dijo la gobernadora de Chihuahua. Que, por lo que me comenta la fiscal, le dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua es el exfiscal y que, además, habían encontrado actos de corrupción. Esa es la conversación”, relató.

También confirmó que, en esa reunión, la gobernadora acusó a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, de tener nexos con la delincuencia organizada, ante lo que la instó a presentar una denuncia con pruebas, lo cual a la fecha no ha ocurrido.

“Esa es la conversación. Ella me dijo que pensaba que Ariadna (Montiel) tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije: ‘Si tienes pruebas, preséntalas’. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba. Y Ariadna, pues es una mujer honesta que dirige muy bien a Morena. Pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, pues no es un dicho. Es una denuncia con pruebas”, afirmó la Presidenta.

Al concluir, Sheinbaum afirmó que ambas quedaron en sostener una relación institucional: “Me dijo: ‘Bueno, ¿y cómo va a seguir la relación?’ Y le dije: de manera institucional. Si tienes un tema de seguridad puedes hablar con el secretario de Seguridad. Si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional entre el Gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Gobernación, te ayudamos en todo lo que necesites. Esa fue en resumen la conversación”.

En la entrevista transmitida en el programa Loret en Latinus, la gobernadora negó haber “traicionado” al exfiscal e incluso consideró que las medidas emprendidas por la FGR en su contra fueron desproporcionadas.

Enfatizó que las investigaciones del caso están estrictamente en manos de la FGR y negó que durante este encuentro hubiera reclamado a Campos Galván de, presuntamente, haber provocado una ruptura con el gobierno estadounidense, como también lo afirmó la gobernadora en la entrevista aludida.

Montiel revira y la reta a presentar las evidencias

| Por Claudia Arellano |

la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

La lideresa respondió a Maru Campos Galván que, si tiene evidencia para sostener sus acusaciones, presente las pruebas ante las autoridades competentes, luego de rechazar los señalamientos que le hizo la mandataria panista.

A través de sus redes sociales, sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y afirmó que buscan distraer la atención pública de lo que consideró el tema central: la participación de agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en la entidad a su cargo.

“Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes” dijo al asegurar que no permitirá que los señalamientos de la mandataria estatal pongan en duda su trayectoria, honestidad y el trabajo que ha realizado en apoyo a las comunidades de la entidad.

Ariadna Montiel, con mujeres indígenas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, publicada ayer en X. ı Foto: Especial

Montiel trasladó la confrontación hacia la actuación del gobierno de Chihuahua y le exigió esclarecer qué papel desempeñaron los agentes de EU, quién autorizó su participación y atribuir la responsabilidad de la presunta vulneración de la soberanía nacional a quien corresponda.

También acusó a la mandataria chihuahuense de representar “la corrupción, el privilegio y la deslealtad” y cuestionó su actuación al frente del gobierno estatal: “Me enorgullece que una persona como María Eugenia Campos me señale, porque eso me pone al otro lado de lo que ella es y representa”.

La líder morenista defendió además su trayectoria política y aseguró haber trabajado para sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses: “siempre con la frente en alto, del lado del pueblo y de los que menos tienen, he trabajado por sacar de la pobreza a miles de chihuahuenses que habían vivido en el abandono, especialmente para el pueblo rarámuri al que su gobernadora desprecia”

En su publicación concluyó su mensaje con críticas al panismo y afirmó que Morena continuará su trabajo político en Chihuahua, al considerar que la ciudadanía merece un gobierno estatal que responda a sus necesidades.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la controversia por la participación de agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en la entidad.

Mientras Ariadna Montiel exige aclarar las autorizaciones y responsabilidades de quienes abrieron la puerta a los agentes extranjeros, sus señalamientos contra la gobernadora forman parte de una confrontación política cuyas acusaciones mutuas deben sustentarse con pruebas.

Maru revela detalles de su reunión con Claudia

Por Redacción

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, reveló que su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, estuvo marcada por reclamos sobre la participación de agentes estadounidenses y la falta de apoyo federal en seguridad. Negó un pacto político, aunque reconoció un acuerdo para mantener en reserva lo conversado, que finalmente se rompió.

En entrevista con Carlos Loret, transmitida por el portal Latinus el 22 de octubre, la mandataria narró que el encuentro del 19 de septiembre duró aproximadamente una hora y que, entre ocho y 10 minutos, estuvieron reclamándose en voz alta.

“Sí, nos levantamos la voz las dos”, admitió al describir la tensión de una conversación que, aseguró, ocurrió sin acompañantes, en una oficina junto al aeropuerto.

Campos relató que solicitó la cita en una carta a Palacio Nacional, tras enterarse por los medios de la visita presidencial a la entidad, donde le propuso un recorrido por la Torre Centinela, sede de la plataforma tecnológica de seguridad estatal, pero éste no se concretó.

De acuerdo con su versión, Sheinbaum le planteó tres agravios: el ingreso de agentes estadounidenses al operativo contra un laboratorio clandestino, haberla llamado “Presidenta de la muerte” y la supuesta presencia de personal extranjero en la Torre Centinela.

Sobre la expresión atribuida a ella, Campos negó haberla utilizado contra la mandataria y pidió revisar los registros de los medios. No obstante, dijo que ofreció disculparse si efectivamente la había pronunciado. Respecto a la Torre Centinela, aseguró que se comprometió a verificar la presunta presencia de estadounidenses, aunque no creía que los hubiera.

La gobernadora afirmó que su reclamo fue por los señalamientos de traición a la patria que, según ella, se formularon en su contra desde la conferencia presidencial. Consideró que ambas partes habían roto el entendimiento de respeto que buscaba mantener con la Jefa del Ejecutivo.

También reprochó la falta de fuerzas federales en la Sierra Tarahumara, particularmente en Guadalupe y Calvo, y sostuvo que las autoridades estatales habían emitido alertas sin recibir el respaldo solicitado de la Secretaría de la Defensa.

Otro punto de confrontación fue la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, a quien Campos le atribuyó presuntos vínculos con el crimen organizado, a lo que Sheinbaum respondió con una acusación semejante en su contra.

Al abordar la investigación del operativo con participación de agentes extranjeros, Loret de Mola le preguntó a Maru Campos si la Presidenta le había pedido entregar a un responsable. Ella rechazó esa interpretación: “No, no… No fue ponme a alguien”. Explicó que el reclamo consistió en exigir avances en las pesquisas y cuestionar que no hubiera informado.

La panista dijo que después intentó reducir el tono y que ambas hablaron de seguridad pública y posibles reuniones con Omar García Harfuch. Mencionó que, para atender asuntos estatales que implican a la federación, fue canalizada a encuentros institucionales con Gobernación, Conagua y Ernestina Godoy, titular de la FGR.

Aunque admitió que habían convenido no revelar sus palabras, argumentó que decidió hablar por los ataques políticos recibidos y rechazó que ese compromiso de reserva implique negociar candidaturas o el futuro electoral de Chihuahua.

A pregunta expresa, negó que hubieran discutido las postulaciones a la gubernatura de 2027 y reiteró que no acordó entregar el estado a Morena.

Desde AN la respaldan: “es una mujer valiente”

| Por Claudia Arellano |

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN, expresó su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien calificó como una mujer valiente y comprometida con la defensa de su estado, en un mensaje de unidad en el que llamó a fortalecer a la oposición política.

A través de una publicación en redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la mandataria estatal demuestra amor por Chihuahua y disposición para defender la verdad, por lo que consideró que su liderazgo representa una esperanza ante un escenario político “cada vez más corrompido”.

“Lo que México necesita es una oposición que, desde la libertad, genere vida y esperanza”, escribió López Rabadán, al acompañar su mensaje en redes con la etiqueta #YoConMaru.

La diputada balquiazul también manifestó su respaldo a los mexicanos que, afirmó, buscan un país más seguro, con valores y honestidad, en una clara defensa pública a Campos Galván y al papel de la oposición frente al panorama político nacional actual.

El pronunciamiento se suma a las expresiones de apoyo de figuras del PAN hacia la chihuahuense, en un contexto de confrontación entre el oficialismo y la oposición, que mantiene como ejes de disputa la seguridad, transparencia y la responsabilidad entre los gobiernos.

La expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, acusó hace meses que existe una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien es acusada por Morena por presuntamente violar la soberanía nacional.

“Es claro que hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco, del lado de quienes dañan, enferman y violentan este país y los otros políticos, los que desmantelan narcolaboratorios, los que claramente están protegiendo a sus ciudadanos, los políticos que se están enfrentando al crimen organizado”, aseveró.

También aseguró que: “Aquí, en México, cada mujer, cada hombre que ejerce un cargo público, lamentablemente, pareciera que está de uno o de otro lado, y la pregunta es: ¿de qué lado quieren estar los políticos en este país?, del lado del narcotráfico o del lado de los ciudadanos?”.

FGR ahora indaga a Jáuregui por casinos y prestanombres

| Por Tania Gómez |

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación contra César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, luego de que la gobernadora Maru Campos Galván entregara información sobre el caso a la titular de la institución, señaló la titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos.

La fiscal general explicó en Hidalgo, donde encabezó la inauguración de los Módulos de Atención Social “Más. ¡Sí Confío!”, que recibió a la mandataria estatal en una reunión solicitada por ella, en la que también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).

2 Meses fijó el juez para la investigación complementaria

De acuerdo con la fiscal general, Campos Galván responsabilizó a su exfiscal de los hechos ocurridos en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) participaron en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas. Tras el despliegue, dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos murieron en un accidente automovilístico.

“Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros, era su exfiscal, y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”, declaró Godoy.

La gobernadora, agregó, se comprometió a entregar información sobre esos señalamientos, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una nueva línea de investigación. La institución no precisó cuáles son los datos que recibió ni si existen diligencias específicas relacionadas con los presuntos negocios atribuidos al exfuncionario.

Godoy Ramos también señaló que durante el encuentro hablaron de las imputaciones contra Jáuregui. Según explicó, la Federación procedería por traición a la patria, mientras que las autoridades de Chihuahua continuarían con las acusaciones del fuero común.

“Una de las cosas que también me comentó y lo acordamos, ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la Federación, que es delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, traición a la patria, y ellos iban a ir por delitos del fuero común”, sostuvo.

El exfiscal de Chihuahua fue detenido el 17 de octubre y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, del Altiplano, en el Estado de México, tras cumplimentarse una orden de aprehensión federal por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria.

La FGR sostiene que el exfuncionario habría permitido la participación de agentes estadounidenses en el operativo contra el laboratorio de drogas sin la autorización correspondiente. La defensa ha rechazado que existan pruebas suficientes para demostrar que Jáuregui autorizó o conocía la intervención de los agentes de la CIA.

En el fuero federal, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y concedió a la defensa la duplicidad del término constitucional. La audiencia para determinar si es vinculado a proceso por traición a la patria continuará este sábado, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano.

En paralelo, el exfiscal enfrenta una causa penal en Chihuahua por ejercicio indebido del servicio público y coalición. El jueves 22 de octubre, un juez lo vinculó a proceso por el primer delito, de acuerdo con información difundida por la defensa. Ambos procedimientos avanzan por separado.