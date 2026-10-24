Vance sube a categoría 2; prevén que alcance la 3 en la madrugada pág. 21

Las costas del Pacífico mexicano están bajo el acecho de Vance, el quinto huracán de la temporada, que, hasta esta anoche, ya había alcanzado la categoría dos y presentaba las condiciones para elevarse a la tres.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) no advirtió sobre un posible impacto en tierra; sin embargo, se activaron los protocolos de prevención por las intensas lluvias que acompañan a su paso.

Este viernes Vance y otros fenómenos meteorológicos provocaron precipitaciones en casi todo el territorio nacional; las más copiosas en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero.

En estos últimos tres, la causa principal fue Vance, que en el último corte al cierre de esta edición se encontraba a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Evolución del ciclón Vance ı Foto: Especial

Jaime Albarrán, del SMN, afirmó la posibilidad de que el huracán se intensificara en el transcurso del fin de semana y se dirigiera rumbo al occidente del país.

“Este es un sistema categoría dos y tres, porque el sistema no tarda en intensificárse, pero va con rumbo justamente a la costa del occidente de la República Mexicana y eso es lo que estamos esperando. Actualmente es categoría dos, pero se irá intensificando conforme se vaya acercando a lo que es la costa mexicana”, dijo.

Como medida de protección para los habitantes en Guerrero, la Secretaría de Marina ordenó el cierre de los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, pues se espera oleaje elevado de entre dos y tres metros de altura. También se pronosticó un ambiente de frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, ocasionado por el ingreso del frente frío número 3, que se extiende sobre Sonora y Chihuahua, así como una vaguada, una circulación anticiclónica, el ingreso de humedad y la masa de aire frío asociada al frente número dos.

Para el amanecer de este sábado se esperan temperaturas mínimas de -5 a cero grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas altas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, se advirtió de fuertes rachas de viento de entre 50 a 70 km por hora en Coahuila con posible formación de torbellinos en Chihuahua.

En contraste, también se pronosticaron elevadas temperaturas de 35 y hasta 40 grados en Sinaloa; de 30 a 35 en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.