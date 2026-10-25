La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México: Sheinbaum

En Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 931 viviendas del fraccionamiento Katania del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la meta del programa de Vivienda para el Bienestar, cuya meta en la entidad es de 82 mil nuevas casas que se realizarán en conjunto con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para garantizar el acceso a este derecho al pueblo de México.

“Y el acceso a la vivienda con Fovissste, Infonavit y con la Comisión Nacional de Vivienda. La Cuarta Transformación cree en los derechos del pueblo de México, creemos en la honestidad para gobernar, en la honestidad, en la cercanía para gobernar y no se puede gobernar si no se tiene amor al pueblo, eso es lo que significa la Cuarta Transformación y eso es lo que es esta Unidad Habitacional. Felicidades a todas y todos, esta es la felicidad de ida y vuelta, o como decía López Obrador: amor con amor se paga”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo Federal expresó su felicidad de cumplir este sueño de las familias morelianas y de todo el país, con una meta nacional de 1.8 millones de nuevas viviendas, además de la reestructuración de 5 millones de créditos impagables que fueron diseñados durante los gobiernos neoliberales.

Destacó que la Cuarta Transformación apuesta por otros derechos del pueblo de México, como es el acceso a la educación gratuita y salud de calidad, para lo cual se construyen más escuelas y se realiza una gira nacional con visitas sorpresa para modernizar el sistema de salud.

En el caso de Michoacán informó que visitó el Antiguo Hospital Vasco de Quiroga del ISSSTE, que fue abandonado desde 2012, y anunció que reabrirá sus puertas en noviembre de este año para beneficio de las y los trabajadores; además de la construcción de nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud, que a partir de enero de 2027 ayudarán a mejorar la atención primaria.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que con la construcción de viviendas, los créditos de mejoramiento de vivienda, la reestructuración de créditos impagables y entrega de escrituras gratuitas serán 12 millones de familias beneficiadas con el programa Vivienda para el Bienestar. Para Michoacán, informó que la meta total del Infonavit, Conavi y Fovissste es de más de 82 mil casas, con un avance del 22 por ciento; 5 mil 514 créditos de mejora de vivienda, 104 mil 422 reestructuraciones de créditos impagables y 20 mil escrituras.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que, con 570 mil viviendas, el organismo lleva un avance del 48 por ciento en la meta sexenal, que es de 1.2 millones; detalló que en Michoacán la meta pasó de 24 mil a 50 mil viviendas y para fin de este año se tendrá un avance del 66 por ciento, además de la reestructuración de 97 mil 550 créditos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció a la Presidenta de México por estas acciones que garantizan el derecho al acceso a la vivienda y por su apoyo en otros proyectos como la construcción del Hospital de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villas del Pedregal; la construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia, que se va a inaugurar en diciembre; y del Morebús, una línea de transporte público que arrancará en febrero en beneficio de 300 mil morelianas y morelianos.

El beneficiario de Vivienda para el Bienestar, Daniel Álvarez Pérez, expresó en lengua de señas su agradecimiento a la Presidenta por hacer posible que pudiera adquirir su nueva casa con este programa y que su futura familia se pueda sentir orgullosa de él.

Te puede interesar:

- Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR