Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que hoy presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, en medio de los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades y conflictos de interés relacionados con contrataciones del organismo electoral.

Su decisión ocurre después de varios días de cuestionamientos por la difusión de fotografías, videos y versiones sobre su relación con proveedores del instituto. Su salida se da durante la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

Taddei Zavala sostuvo que su determinación responde a la necesidad de preservar la credibilidad, independencia y estabilidad del órgano encargado de organizar las elecciones. “Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, expresó.

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El Dato: Entre los nombres que aparecen para suceder a Taddei destacan Arturo Castillo Loza, Blanca Yassahara Cruz, Arturo Manuel Chávez y José Martín Fernando Faz Mora.

Agregó: “Es por ello y después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”.

Explicó que su decisiónla realiza “con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de mi vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales. La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”.

Respecto a las investigaciones y versiones difundidas durante los últimos días, reconoció la existencia de cuestionamientos, aunque advirtió que las acusaciones deben examinarse mediante procedimientos institucionales y con pruebas verificables.

El Tip: Jonatan Navarrete cobró $45,000 al mes como chofer, al tiempo que era apoderado de Corporativo Zeg.

“No corresponde anticipar conclusiones: cada señalamiento debe examinarse con evidencia y por las vías institucionales”, manifestó al referirse a la circulación de lo que describió como trascendidos, montajes, filtraciones y materiales cuya autenticidad debe comprobarse.

Asimismo, defendió la importancia del escrutinio público y de las investigaciones sobre posibles actos de corrupción, pero rechazó que estos procedimientos se utilicen como mecanismos de presión. Afirmó que cualquier denuncia, sin importar su origen o las personas involucradas en ella, debe esclarecerse conforme a derecho.

La funcionaria también aseguró que su decisión no implica suspender las indagatorias sobre los hechos denunciados en su contra. Sobre la preparación de los comicios federales del próximo año, afirmó que las actividades técnicas, operativas, así como logísticas avanzan conforme al calendario establecido. Además, destacó que el personal de las oficinas centrales y de las entidades federativas mantiene sus responsabilidades para garantizar la organización electoral.

Taddei Zavala asumió la presidencia el 4 de abril de 2023, después de que la Cámara de Diputados recurrió a una insaculación ante la falta de acuerdos políticos para cubrir el puesto. En su mensaje, sostuvo que la continuidad institucional debe prevalecer sobre las decisiones individuales y concluyó su mensaje con una declaración sobre el futuro del organismo: “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”.

Guadalupe Taddei, en sesión extraordinaria el pasado 3 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

En el mensaje también sostuvo que la continuidad institucional debe prevalecer sobre las decisiones individuales y concluyó su mensaje con una declaración sobre el futuro del organismo. “Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”.

La decisión se conoció dos días después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció, el viernes 23 de octubre, una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

El órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios de irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, acuerdos entre proveedores para simular competencia y triangulación de dinero. Las indagatorias también abarcan a organismos electorales locales, empresas y servidores públicos relacionados con las operaciones.

Entre los señalamientos destacan presuntos vínculos del empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con las compañías Corporativo Zeg y Cajas Graf, con personas cercanas a Taddei.

Un día después del anuncio de la ASF, Taddei ofreció colaborar con las investigaciones y confirmó que el INE entregó antecedentes a su Órgano Interno de Control. Informó sobre relevos en áreas administrativas y reiteró que pondría a disposición pública información sobre contratos, montos y proveedores.

Consejo deberá elegir presidencia provisional

| Por Elizabeth Hernández |

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un proceso de sustitución que obligará a las consejeras y consejeros a elegir a una persona que encabece provisionalmente el organismo, mientras la Cámara de Diputados designa a quien concluirá su periodo, previsto hasta abril de 2032.

Conforme al artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), corresponde a los integrantes del Consejo General nombrar, entre ellos mismos, a quien asumirá temporalmente la presidencia y comunicar de inmediato su decisión a San Lázaro.

Dicha disposición establece que, ante la ausencia definitiva de la persona titular, las consejerías deberán elegir a su sustituto provisional, sin que esa determinación implique un nombramiento permanente, facultad que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

223 Días faltan para las elecciones del próximo año

A partir de la notificación, los legisladores tendrán que iniciar el proceso de selección. El artículo 37 de la misma ley ordena que la Cámara proceda “en el más breve plazo” a elegir a quien ocupará la vacante, aunque no fija un número específico de días para concluir la designación.

Para ello, el órgano legislativo deberá emitir una convocatoria pública y establecer los plazos de participación. Un comité de evaluación, integrado por cinco personas, tres designadas por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revisará los perfiles y seleccionará a los cinco aspirantes mejor evaluados para cubrir el cargo.

La elección definitiva requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si no existe acuerdo para alcanzar esa votación, el artículo 41 constitucional establece un mecanismo de insaculación, es decir, un sorteo entre los finalistas. En caso de que el Congreso tampoco concrete la designación dentro del plazo previsto, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar ese procedimiento.

Por tratarse de una separación que ocurriría durante los primeros seis años del nombramiento original, la persona elegida no tendrá derecho a un periodo completo de nueve años.

Sustituir a la consejera tomará cinco semanas

| Por Elizabeth Hernández |

La renuncia anunciada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una disputa por su relevo ante los comicios de 2027, en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en la asignación de contrataciones. Mientras el PAN y el PRI exigieron esclarecer los señalamientos y evitar un nombramiento partidista, la Cámara de Diputados prepara una sustitución que podría durar hasta cinco semanas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que este lunes 26 de octubre convocará a ese órgano para preparar la sustitución, una vez que Guadalupe Taddei Zavala presente formalmente su renuncia. Explicó que el pleno deberá aprobar el inicio del procedimiento, integrar un comité técnico de evaluación y emitir la convocatoria para quienes aspiren a dirigir el instituto.

El Dato: El artículo 41 de la Constitución establece que el presidente del INE sustituto que elija la Cámara baja concluirá sólo el periodo vacante y no iniciará otra gestión de 9 años.

Sin embargo, el arranque formal del proceso dependerá de que la Cámara de Diputados reciba la notificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, precisó que, tras conocer el documento, informará a la Jucopo y al pleno para dar curso a los trámites legislativos conforme al artículo 41 constitucional.

“Actuaré conforme a mis facultades y atribuciones”, afirmó el legislador, quien evitó anticipar una fecha para el inicio formal de los trámites parlamentarios. Su postura contrasta con el calendario anunciado por Ricardo Monreal Ávila, quien prevé convocar este lunes al órgano de coordinación para preparar el proceso de sustitución.

Durante la transición, el Consejo General del INE deberá nombrar una presidencia provisional entre sus integrantes. Monreal estimó un plazo de cuatro a cinco semanas y descartó afectaciones. “No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional hasta en tanto la Cámara cumpla con su responsabilidad constitucional”, manifestó.

El Tip: Ninguno de los 10 consejeros electorales actuales podrá ser elegido por los diputados como reemplazo.

Antes del anuncio, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, exigió que la consejera dejara el cargo mientras concluyeran las indagatorias. Solicitó revisar contratos y vínculos con proveedores, publicar adquisiciones y nombramientos, sancionar posibles faltas y reforzar la vigilancia interna. “Si se simularon contrataciones, nos preocupa mucho que se simulen elecciones”, dijo.

La funcionaria había rechazado entonces las acusaciones, negó conflictos de interés y descartó abandonar la presidencia. También solicitó la intervención de la ASF para revisar los procedimientos administrativos. Posteriormente anunció su renuncia.

Tras conocer la decisión, Romero responsabilizó a Morena de su llegada al instituto. “Taddei se va, y Morena no puede lavarse las manos. Ellos la llevaron al INE y deben responder por el escándalo”, expresó. “Su renuncia no sirve de nada si se impone otro perfil morenista. El árbitro electoral no puede estar secuestrado por un partido”, agregó.

Aunque el líder panista atribuyó su nombramiento al oficialismo, Taddei obtuvo la presidencia del Consejo General mediante una insaculación en la Cámara de Diputados, en marzo de 2023, tras la falta de acuerdos para alcanzar la mayoría calificada.

Romero planteó cuatro exigencias para esclarecer los señalamientos. Solicitó revisar todos los contratos y descartar vínculos indebidos con proveedores, publicar las contrataciones y nombramientos realizados, sancionar a quienes resulten responsables de posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de vigilancia para futuras adquisiciones y designaciones.

A la exigencia de esclarecer el manejo de los recursos públicos se sumó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien reclamó que las investigaciones continúen pese a la salida de Taddei Zavala.

“La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad. México merece conocer toda la verdad”, sostuvo al referirse a los contratos cuestionados y posibles conflictos de interés.

Moreno pidió un perfil sin vínculos partidistas y alertó sobre la credibilidad de los comicios del próximo año: “Imponer nuevamente a una persona subordinada al poder profundizaría el descrédito de la autoridad electoral y abriría la puerta a graves cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones de 2027, incluidos los riesgos de manipulación y fraude”, señaló.

La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que las tareas para los comicios del 6 de junio de 2027 seguirán conforme al calendario aprobado.

“El Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuyo ingreso y permanencia se basan en el mérito y la profesionalización, es también garantía de que el trabajo técnico continuará con certeza, rigor, experiencia y compromiso”, expresó la consejera.

Humphrey reiteró su compromiso con la ciudadanía para garantizar “que su voto cuente y se cuente bien”, al destacar que la organización de las próximas elecciones del 2027 continuarán a pesar del cambio en la presidencia del órgano electoral.

Deja órgano electoral sin respuestas a la Auditoría

| Por Alejandro Galindo |

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó aclaraciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró insuficientes para resolver por completo los señalamientos sobre un contrato por 63.2 millones de pesos con Comercializadora JVLY, destinado a producir y distribuir materiales de simulacro para la capacitación electoral del proceso 2023-2024.

De acuerdo con la revisión de La Razón al informe de la auditoría forense 230 de la Cuenta Pública 2024, el INE dejó pendientes en siete apartados de la evaluación de sus aclaraciones.

Además de encontrar documentación insuficiente para acreditar íntegramente el servicio, la Auditoría Superior detectó, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que los recursos pagados al proveedor fueron destinados a terceros cuya relación con los trabajos contratados no pudo verificar.

En cinco de los siete apartados persistieron los señalamientos y en dos hubo avances parciales, de acuerdo con la valoración contenida en el informe. El conteo corresponde a esos puntos de revisión del contrato INE/011/2024.

El Dato: Jesús Alberto Juárez fue apoderado de Comercializadora JVLY de 2021 a 2025. Firmó en 2024 en representación de Formas Finas ante el Instituto Electoral de Zacatecas.

Entre los pendientes quedaron la oferta técnica del proveedor, complementos fiscales, comprobantes de distribución, diferencias en materiales y plazos de pago. Hubo avances parciales en documentación de mercado y materiales adicionales, aunque no bastaron para resolver todas las observaciones.

Estos antecedentes adquieren relevancia después de que el pasado viernes 23 de octubre la Auditoría anunció una investigación de oficio sobre el presunto uso indebido de recursos públicos relacionados con el INE.

En este contexto, el órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos públicos.

La nueva indagatoria abarcará también a organismos electorales locales, empresas, personas servidoras públicas y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos. La ASF sostuvo que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico para esclarecer las operaciones y determinar las responsabilidades que correspondan.

El anuncio de la nueva investigación no identifica expresamente el contrato de JVLY entre las operaciones bajo revisión. La auditoría de la Cuenta Pública 2024 constituye, sin embargo, un antecedente documentado de recursos destinados a terceros cuya vinculación con el servicio no pudo acreditarse.

EN EL AIRE. En la revisión del contrato con Comercializadora JVLY, la ASF encontró diferencias entre los materiales recibidos por juntas locales y distritales, supervisores electorales y capacitadores asistentes. La documentación aportada por el instituto no permitió acreditar íntegramente el cumplimiento del servicio.

La revisión también señaló que la empresa no explicó suficientemente los costos, gastos, terceros contratados y personal con los que habría atendido sus obligaciones. Por ello, el cuestionamiento comprendió tanto la comprobación de las entregas como la capacidad del proveedor para realizar los trabajos.

Frente a estos hallazgos, la ASF promovió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) auditaran a JVLY respecto de sus obligaciones fiscales.

Asimismo, emitió actuaciones dirigidas al Órgano Interno de Control del instituto para investigar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con la supervisión del contrato.

El movimiento del dinero constituye otro componente del caso. De acuerdo con la documentación fiscalizada, los recursos fueron transferidos a nueve empresas y una persona física cuya relación con el servicio no pudo verificarse.

Los pendientes descritos corresponden al corte del informe de auditoría; la revisión documental no permitió establecer si hubo aclaraciones posteriores aceptadas por la ASF.

COMPROMISO. La presidencia del Consejo General del INE respondió a la coyuntura mediante el comunicado 459, publicado el sábado 24 de octubre. Afirmó que colaborará con la ASF y con el Órgano Interno de Control, al que aseguró haber remitido los antecedentes.

El organismo electoral sostuvo que cada expediente debe revisarse con documentos y evidencia, y que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.

Asimismo, informó que realizó relevos en áreas ejecutivas y administrativas.

“La Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares”, señaló, al invocar las reservas legales, la presunción de inocencia y el debido proceso.

También anunció la próxima disponibilidad de un micrositio para consultar contrataciones, montos, proveedores y documentos de cada etapa.

Contratos de Oples con empresas investigadas suman mil 767 mdp

| Por Elizabeth Hernández |

Empresas ligadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y otras proveedoras vinculadas a los hermanos, acumulan alrededor de mil 767.1 millones de pesos en contratos con los institutos electorales locales (OPLE’s) para fabricar boletas, urnas y otros materiales electorales entre 2018 y 2024.

La suma es un cálculo hecho por La Razón, basado en los contratos disponibles en ComprasMX, en los portales de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y en reportes periodísticos. Como los procesos son de años anteriores, una parte de los documentos ya fue retirada de esos sitios; en tales casos se tomaron las cifras publicadas en su momento.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta hoy a cargo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, y de los OPLE. Las indagatorias buscan esclarecer posibles anomalías en las adjudicaciones, simulación de competencia, conflictos de interés y triangulación de recursos. Hasta ahora no se han acreditado responsabilidades definitivas.

El Tip: La UIF emitió el acuerdo 401/2023, en noviembre de 2023,para incluir a las empresas como sujetos bloqueados.

Las siete empresas señaladas en los reportes sobre la investigación de la UIF son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Las dos primeras tienen como propietarios a los hermanos Hernández Casillas.

Otras firmas con contratos millonarios, como Litho Formas y Gráficas Corona JE, no aparecen en la lista. Litho Formas ha sido ligada con los hermanos en reportes periodísticos. Gráficas Corona JE participó en consorcio con empresas de la red en una licitación en Oaxaca en diciembre de 2025, después del periodo analizado. Estos vínculos son señalamientos y deben distinguirse de la propiedad común.

Un cálculo realizado por La Razón a las asignaciones en los periodos del 2018 y 2023, basado en reportes periodísticos y contratos de ComprasMX y de los portales de los OPLE, reveló que las empresas señaladas obtuvieron mil 197.6 millones de pesos mediante 43 adjudicaciones, distribuidas a Cajas Graf, 586.3; Formas Finas y Materiales, 540.2; Corporativo Zeg, 71.1.

Entre los contratos más cuantiosos figuran uno de Cajas Graf con el INE de Veracruz, por 141.7 millones de pesos, y otro de Formas Finas con la autoridad electoral de Nuevo León, por 124.8 millones.

En los comicios de 2024, cinco proveedoras vinculadas con la red obtuvieron contratos por 569.5 millones de pesos. Tres de ellas (Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg) también habían obtenido contratos entre 2018 y 2023, pero se trata de contratos distintos.

La Razón encontró en las mismas fuentes adjudicaciones a Litho Formas por 329 mdp; Gráficas Corona JE, 142.4; Formas Finas y Materiales, 55.3; Corporativo Zeg, 28.4 y Cajas Graf, 14.4 mdp. En suma, Litho Formas obtuvo 11 contratos en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, Morelos, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca, algunos por adjudicación directa o en procedimientos sin competencia.

Reportes periodísticos han señalado a algunas de estas empresas por problemas de capacidad operativa, un requisito de convocatoria que sólo una de ellas cumplía, retrasos en entregas y falta de experiencia en la fabricación del material.

Según datos periodisticos revelan que Cajas Graf no tenía trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Corporativo Zeg reportaba 22 empleados, de los cuales sólo uno aparecía inscrito.

Vínculos electorales ı Foto: Especial

Las empresas también han sido señaladas por recurrir a la subcontratación de productores, práctica que puede elevar costos y generar riesgos para la calidad y la entrega de los materiales.

En el proceso electoral ordinario de 2016 para elegir gobernador de Puebla, el INE estableció como requisito para dar los contratos tener tres años de experiencia y ocho contratos previos de suministro.

Según los reportes revisados, Seriplast de México, una de las siete empresas relacionadas con la investigación de la UIF, era la única que cumplía esas condiciones.

La compañía incumplió la fecha límite de entrega, fijada para el 12 de mayo, y no se le aplicaron sanciones por el retraso.

En diciembre de 2025, para el proceso de revocación de mandato de 2026, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca adjudicó a Flexométrica un contrato de aproximadamente 36 millones de pesos para producir material electoral. La asignación fue cuestionada por señalamientos de falta de experiencia acreditada y porque se desestimó una propuesta de menor precio de Talleres Gráficos de México.

Este contrato no forma parte de la suma de mil 767 millones de pesos, que abarca de 2018 a 2024. Flexométrica participó en un consorcio con Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs. Reportes publicados refieren retrasos, deficiencias logísticas y documentos que requirieron aclaraciones o sustituciones en ese contrato.

La participación conjunta no demuestra por sí sola que todas las empresas pertenezcan a una misma estructura. En Chiapas, reportes de seguimiento de 2021 y 2024 señalaron a Gráficas Corona JE por rezagos en la entrega de insumos.

La UIF y la ASF deberán establecer qué empresas participaron en las operaciones cuestionadas, qué relaciones corporativas y financieras mantienen y si existieron irregularidades en las adjudicaciones o en el uso de recursos públicos. Entre las empresas con contratos hay firmas de los Hernández Casillas y otras que han sido relacionadas con los hermanos en reportes periodísticos, sin que ello se acredite por sí mismo.