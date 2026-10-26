Consejo deberá elegir presidencia provisional

Una sesión del Consejo General del INE, en esta imagen de archivo

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un proceso de sustitución que obligará a las consejeras y consejeros a elegir a una persona que encabece provisionalmente el organismo, mientras la Cámara de Diputados designa a quien concluirá su periodo, previsto hasta abril de 2032.

Conforme al artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), corresponde a los integrantes del Consejo General nombrar, entre ellos mismos, a quien asumirá temporalmente la presidencia y comunicar de inmediato su decisión a San Lázaro.

Dicha disposición establece que, ante la ausencia definitiva de la persona titular, las consejerías deberán elegir a su sustituto provisional, sin que esa determinación implique un nombramiento permanente, facultad que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

TE RECOMENDAMOS: Presenta hoy renuncia Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

223 Días faltan para las elecciones del próximo año

A partir de la notificación, los legisladores tendrán que iniciar el proceso de selección. El artículo 37 de la misma ley ordena que la Cámara proceda “en el más breve plazo” a elegir a quien ocupará la vacante, aunque no fija un número específico de días para concluir la designación.

Para ello, el órgano legislativo deberá emitir una convocatoria pública y establecer los plazos de participación. Un comité de evaluación, integrado por cinco personas, tres designadas por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revisará los perfiles y seleccionará a los cinco aspirantes mejor evaluados para cubrir el cargo.

La elección definitiva requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si no existe acuerdo para alcanzar esa votación, el artículo 41 constitucional establece un mecanismo de insaculación, es decir, un sorteo entre los finalistas. En caso de que el Congreso tampoco concrete la designación dentro del plazo previsto, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar ese procedimiento.

Por tratarse de una separación que ocurriría durante los primeros seis años del nombramiento original, la persona elegida no tendrá derecho a un periodo completo de nueve años.