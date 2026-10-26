Deja órgano electoral sin respuestas a la Auditoría

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó aclaraciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró insuficientes para resolver por completo los señalamientos sobre un contrato por 63.2 millones de pesos con Comercializadora JVLY, destinado a producir y distribuir materiales de simulacro para la capacitación electoral del proceso 2023-2024.

De acuerdo con la revisión de La Razón al informe de la auditoría forense 230 de la Cuenta Pública 2024, el INE dejó pendientes en siete apartados de la evaluación de sus aclaraciones.

Además de encontrar documentación insuficiente para acreditar íntegramente el servicio, la Auditoría Superior detectó, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que los recursos pagados al proveedor fueron destinados a terceros cuya relación con los trabajos contratados no pudo verificar.

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En cinco de los siete apartados persistieron los señalamientos y en dos hubo avances parciales, de acuerdo con la valoración contenida en el informe. El conteo corresponde a esos puntos de revisión del contrato INE/011/2024.

El Dato: Jesús Alberto Juárez fue apoderado de Comercializadora JVLY de 2021 a 2025. Firmó en 2024 en representación de Formas Finas ante el Instituto Electoral de Zacatecas.

Entre los pendientes quedaron la oferta técnica del proveedor, complementos fiscales, comprobantes de distribución, diferencias en materiales y plazos de pago. Hubo avances parciales en documentación de mercado y materiales adicionales, aunque no bastaron para resolver todas las observaciones.

Estos antecedentes adquieren relevancia después de que el pasado viernes 23 de octubre la Auditoría anunció una investigación de oficio sobre el presunto uso indebido de recursos públicos relacionados con el INE.

En este contexto, el órgano fiscalizador informó que cuenta con indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos públicos.

La nueva indagatoria abarcará también a organismos electorales locales, empresas, personas servidoras públicas y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos. La ASF sostuvo que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico para esclarecer las operaciones y determinar las responsabilidades que correspondan.

El anuncio de la nueva investigación no identifica expresamente el contrato de JVLY entre las operaciones bajo revisión. La auditoría de la Cuenta Pública 2024 constituye, sin embargo, un antecedente documentado de recursos destinados a terceros cuya vinculación con el servicio no pudo acreditarse.

EN EL AIRE. En la revisión del contrato con Comercializadora JVLY, la ASF encontró diferencias entre los materiales recibidos por juntas locales y distritales, supervisores electorales y capacitadores asistentes. La documentación aportada por el instituto no permitió acreditar íntegramente el cumplimiento del servicio.

La revisión también señaló que la empresa no explicó suficientemente los costos, gastos, terceros contratados y personal con los que habría atendido sus obligaciones. Por ello, el cuestionamiento comprendió tanto la comprobación de las entregas como la capacidad del proveedor para realizar los trabajos.

Frente a estos hallazgos, la ASF promovió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) auditaran a JVLY respecto de sus obligaciones fiscales.

Asimismo, emitió actuaciones dirigidas al Órgano Interno de Control del instituto para investigar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con la supervisión del contrato.

El movimiento del dinero constituye otro componente del caso. De acuerdo con la documentación fiscalizada, los recursos fueron transferidos a nueve empresas y una persona física cuya relación con el servicio no pudo verificarse.

Los pendientes descritos corresponden al corte del informe de auditoría; la revisión documental no permitió establecer si hubo aclaraciones posteriores aceptadas por la ASF.

COMPROMISO. La presidencia del Consejo General del INE respondió a la coyuntura mediante el comunicado 459, publicado el sábado 24 de octubre. Afirmó que colaborará con la ASF y con el Órgano Interno de Control, al que aseguró haber remitido los antecedentes.

El organismo electoral sostuvo que cada expediente debe revisarse con documentos y evidencia, y que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.

Asimismo, informó que realizó relevos en áreas ejecutivas y administrativas.

“La Presidencia no hará pronunciamientos sobre casos particulares”, señaló, al invocar las reservas legales, la presunción de inocencia y el debido proceso.

También anunció la próxima disponibilidad de un micrositio para consultar contrataciones, montos, proveedores y documentos de cada etapa.