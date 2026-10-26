Mayoría de transportistas acepta diálogo con Segob

Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, el pasado 24 de junio.

La Secretaría de Gobernación (Segob), presidida por Rosa Icela Rodríguez, informó que la mayoría de las organizaciones transportistas aceptó dialogar con el Gobierno federal para atender sus demandas y evitar movilizaciones este lunes 26 de octubre, aunque la dirigencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) mantiene su convocatoria a manifestarse desde temprana hora.

A través de un comunicado oficial, la dependencia calificó de “inexplicable” que los representantes de la cámara empresarial rechacen el espacio de interlocución, mientras otras agrupaciones optaron por resolver sus diferencias mediante acuerdos con las autoridades.

Gobernación explicó que diversas asociaciones y cámaras integrantes de la propia Canacar se deslindaron de las manifestaciones previstas para hoy.

La institución aseguró que la mayoría expresó públicamente su disposición a evitar perjuicios a la población y al tránsito en las carreteras del país, aunque no precisó cuántas organizaciones respaldaron esta postura.

3,646 Denuncias por robo a transportistas hubo en enero-septiembre

Ante la posibilidad de afectaciones al transporte de mercancías, la Segob pidió a la dirigencia empresarial reconsiderar su decisión y sumarse a las negociaciones. El llamado también busca impedir interrupciones en la circulación que perjudiquen tanto a los ciudadanos como a las industrias que dependen del traslado de productos.

Gobernación reconoció la intervención de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), cuya directiva solicitó a los representantes del autotransporte alcanzar un acuerdo con las autoridades y evitar las protestas.

Por su parte, la Canacar, que preside Augusto Ramos Melo, sostiene que las reuniones con funcionarios de los tres niveles de gobierno no han ofrecido soluciones suficientes a los problemas del gremio. La organización reclama medidas contra el robo de unidades, la extorsión y la inseguridad en carreteras, además de respuestas a sus planteamientos económicos y regulatorios.

Segob reiteró que mantiene abierta la mesa de diálogo para recibir a los representantes transportistas y atender sus peticiones por la vía institucional. La dependencia insistió en que las diferencias deben resolverse mediante acuerdos que eviten perjuicios a la población y al traslado de mercancías.

Matan a líder del gremio

El líder transportista Santiago Vali Castillo fue asesinado a tiros la noche del sábado en la colonia Calzada, en Tuxpan, Veracruz, días después de que se anunciaran protestas del gremio por la inseguridad y el mal estado de las carreteras.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Todas sus Formas, Construcción y Servicios y sus Servicios Relacionados en la República Mexicana (Sitrac RM) estaba en el local de comida cuando dos sujetos armados ingresaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Después huyeron. Paramédicos confirmaron que la víctima no tenía signos vitales; peritos realizaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Desde 2025, Vali Castillo había denunciado amenazas, hostigamiento y presiones del Sindicato de Transporte y Acarreo de Tuxpan, afiliado a la CTM, por un contrato de obras con la empresa Gas de Calidad en el Polo de Desarrollo.

Alan Gallegos