Sustituir a la consejera tomará cinco semanas

La renuncia anunciada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una disputa por su relevo ante los comicios de 2027, en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades en la asignación de contrataciones. Mientras el PAN y el PRI exigieron esclarecer los señalamientos y evitar un nombramiento partidista, la Cámara de Diputados prepara una sustitución que podría durar hasta cinco semanas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que este lunes 26 de octubre convocará a ese órgano para preparar la sustitución, una vez que Guadalupe Taddei Zavala presente formalmente su renuncia. Explicó que el pleno deberá aprobar el inicio del procedimiento, integrar un comité técnico de evaluación y emitir la convocatoria para quienes aspiren a dirigir el instituto.

El Dato: El artículo 41 de la Constitución establece que el presidente del INE sustituto que elija la Cámara baja concluirá sólo el periodo vacante y no iniciará otra gestión de 9 años.

Sin embargo, el arranque formal del proceso dependerá de que la Cámara de Diputados reciba la notificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, precisó que, tras conocer el documento, informará a la Jucopo y al pleno para dar curso a los trámites legislativos conforme al artículo 41 constitucional.

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“Actuaré conforme a mis facultades y atribuciones”, afirmó el legislador, quien evitó anticipar una fecha para el inicio formal de los trámites parlamentarios. Su postura contrasta con el calendario anunciado por Ricardo Monreal Ávila, quien prevé convocar este lunes al órgano de coordinación para preparar el proceso de sustitución.

Durante la transición, el Consejo General del INE deberá nombrar una presidencia provisional entre sus integrantes. Monreal estimó un plazo de cuatro a cinco semanas y descartó afectaciones. “No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional hasta en tanto la Cámara cumpla con su responsabilidad constitucional”, manifestó.

El Tip: Ninguno de los 10 consejeros electorales actuales podrá ser elegido por los diputados como reemplazo.

Antes del anuncio, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, exigió que la consejera dejara el cargo mientras concluyeran las indagatorias. Solicitó revisar contratos y vínculos con proveedores, publicar adquisiciones y nombramientos, sancionar posibles faltas y reforzar la vigilancia interna. “Si se simularon contrataciones, nos preocupa mucho que se simulen elecciones”, dijo.

La funcionaria había rechazado entonces las acusaciones, negó conflictos de interés y descartó abandonar la presidencia. También solicitó la intervención de la ASF para revisar los procedimientos administrativos. Posteriormente anunció su renuncia.

Tras conocer la decisión, Romero responsabilizó a Morena de su llegada al instituto. “Taddei se va, y Morena no puede lavarse las manos. Ellos la llevaron al INE y deben responder por el escándalo”, expresó. “Su renuncia no sirve de nada si se impone otro perfil morenista. El árbitro electoral no puede estar secuestrado por un partido”, agregó.

Aunque el líder panista atribuyó su nombramiento al oficialismo, Taddei obtuvo la presidencia del Consejo General mediante una insaculación en la Cámara de Diputados, en marzo de 2023, tras la falta de acuerdos para alcanzar la mayoría calificada.

Romero planteó cuatro exigencias para esclarecer los señalamientos. Solicitó revisar todos los contratos y descartar vínculos indebidos con proveedores, publicar las contrataciones y nombramientos realizados, sancionar a quienes resulten responsables de posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de vigilancia para futuras adquisiciones y designaciones.

A la exigencia de esclarecer el manejo de los recursos públicos se sumó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien reclamó que las investigaciones continúen pese a la salida de Taddei Zavala.

“La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad. México merece conocer toda la verdad”, sostuvo al referirse a los contratos cuestionados y posibles conflictos de interés.

Moreno pidió un perfil sin vínculos partidistas y alertó sobre la credibilidad de los comicios del próximo año: “Imponer nuevamente a una persona subordinada al poder profundizaría el descrédito de la autoridad electoral y abriría la puerta a graves cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones de 2027, incluidos los riesgos de manipulación y fraude”, señaló.

La consejera electoral Carla Humphrey aseguró que las tareas para los comicios del 6 de junio de 2027 seguirán conforme al calendario aprobado.

“El Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuyo ingreso y permanencia se basan en el mérito y la profesionalización, es también garantía de que el trabajo técnico continuará con certeza, rigor, experiencia y compromiso”, expresó la consejera.

Humphrey reiteró su compromiso con la ciudadanía para garantizar “que su voto cuente y se cuente bien”, al destacar que la organización de las próximas elecciones del 2027 continuarán a pesar del cambio en la presidencia del órgano electoral.