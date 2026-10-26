Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó noviembre como fecha para la apertura del Hospital Vasco de Quiroga, del ISSSTE, que permanece abandonado desde 2012, y anunció que las familias de un nuevo conjunto habitacional en Morelia tendrán acceso a servicios médicos gratuitos a partir de enero de 2027.

Durante la entrega de las primeras 931 viviendas del desarrollo Katania, en Villas del Pedregal, la mandataria presentó ambos compromisos como parte de su política para garantizar el derecho a la salud y a una vivienda propia.

El desarrollo tendrá tres mil 520 casas y contará con un consultorio de atención primaria y acceso a tipos de 60 medicamentos sin costo, precisó la mandataria durante el evento de entrega a los primeros beneficiarios. Además, defendió los cambios al sistema hipotecario y aseguró que su gobierno busca impedir que las familias acumulen deudas superiores a los préstamos originales.

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El Dato: Sheinbaum anunció la construcción de la segunda preparatoria Margarita Maza, un centro deportivo de México Imparable y 500 beneficiarios más en Jóvenes Unen al Barrio.

Durante el evento, Sheinbaum también entregó viviendas y beneficios hipotecarios a derechohabientes del Infonavit, entre ellos Daniel Aarón Álvarez Pérez, un joven sordo que se dirigió a la Presidenta mediante lengua de señas para agradecerle la oportunidad de tener una casa propia.

“Quiero agradecer tener mi casa porque no tenía cómo comprarla”, expresó ante los asistentes, a quienes compartió su deseo de formar una familia y de que sus futuros hijos se sientan orgullosos de él.

La Jefa del Ejecutivo, ayer, en un recorrido de supervisión del hospital del ISSSTE en Morelia, Michoacán. ı Foto: Especial

Sheinbaum explicó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de un millón 800 mil casas para personas con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Bajo el esquema de financiamiento, las mensualidades permanecerán fijas hasta liquidar el crédito, sin incrementos en el plazo de pago.

Como ejemplo, explicó que las mensualidades de los nuevos financiamientos permanecerán fijas durante toda su vigencia: “Si hoy pagan dos mil pesos por su crédito al mes, pues es lo mismo que van a pagar dentro de 15 años”, afirmó ante las familias que recibieron sus inmuebles.

56 Mil 500 créditos Finabien se otorgaron a las michoacanas

Para ilustrar los abusos que atribuyó a las administraciones anteriores, expuso el caso de María de la Cruz Gutiérrez, quien solicitó 84 mil pesos, pagó 380 mil y todavía debía 744 mil. También mencionó a Ana Roselia Villaseñor y Alfredo Torres Hernández, cuyos préstamos acumularon saldos superiores a los montos originales, pese a sus aportaciones. Aseguró que los tres créditos tienen saldo de cero pesos.

Sheinbaum cuestionó los 36 años de gobiernos neoliberales por la privatización de empresas públicas y el deterioro del poder adquisitivo. Acusó que durante ese periodo las instituciones favorecieron a grupos de poder minoritarios.

Aseguró que su Gobierno mantendrá los incrementos al salario mínimo por encima de la inflación, una disposición que ya forma parte de la Constitución. También reiteró que el acceso a la educación pública, los servicios de salud y una vivienda digna constituye un derecho de la población, por lo que continuará con los programas destinados a garantizarlos.

En un mensaje dirigido a los funcionarios públicos, Sheinbaum advirtió que quienes forman parte de las instituciones tienen la obligación de actuar con rectitud: “No debe haber ni corrupción ni privilegios en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó, tras recordar que su movimiento asumió el compromiso de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

En Michoacán, esa política habitacional contempla una meta de 83 mil casas, de acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien precisó que el Infonavit construirá 50 mil y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 23 mil 200. El mandatario estatal también destacó la construcción de un hospital de alta especialidad del IMSS en Villas del Pedregal.

Respecto de las obras de movilidad, anunció que el segundo anillo periférico de Morelia podría comenzar operaciones en diciembre, mientras que el Morebús estará listo en febrero y dará servicio a más de 300 mil habitantes de la capital.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta sexenal de vivienda en Michoacán alcanza 82 mil unidades, con un avance del 22 por ciento. Agregó que el programa contempla 20 mil escrituras, cinco mil 514 créditos de mejoramiento y beneficios en financiamientos para 104 mil 422 personas.

A escala nacional, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero, reportó la aprobación de 502 conjuntos habitacionales en 31 estados, equivalentes a 570 mil casas, de las cuales 257 mil ya están en construcción. Añadió que el organismo reestructuró cuatro millones 856 mil créditos impagables, incluidos 97 mil 500 de Michoacán.

Romero señaló que el 75 por ciento de las viviendas que actualmente asigna el instituto corresponde a personas de entre 18 y 39 años, mientras que las mujeres representan más de la mitad de los compradores. Además, nueve de cada diez inmuebles llegan a trabajadores con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.