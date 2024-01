4T abre puerta para administrar Afore

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró ayer que la reforma al sistema de pensiones que enviará al Congreso de la Unión no implica la desaparición de las Afores, aunque dijo que el Estado podría asumir la administración del ahorro de los trabajadores.

“No desaparecerían las Afores, quien administre puede ser la Afore o el Gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra, fue muy irresponsable lo que hicieron (los gobiernos anteriores)”, dijo en conferencia.

Mencionó que se analizará la cuota que se debe aportar para que las y los trabajadores reciban una pensión por jubilación igual al sueldo que perciben en activo, con el fin de presentarlo en la reforma al sistema de pensiones que enviará antes de concluir su sexenio en septiembre.

“Lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos, y que el Gobierno ayude, que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, de entrada”, adelantó.

Con esto se buscará que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no sólo la mitad, como sucede actualmente.

“Estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo, mínimo o no. Si obtienes como trabajador dos salarios mínimos o tres, cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40 por ciento. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso ahora vamos a profundizar”, refirió.

El Presidente dijo que los gobiernos neoliberales actuaron con saña al aprobar reformas en contra de los trabajadores que lo único que buscaban era dañar a los asalariados.