Ante abogados, vamos por cero impunidad en Coahuila: Ricardo Mejía Berdeja

Ante unos 300 abogados de Saltillo, reunidos en la Conferencia Sobre Seguridad Pública Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejia Berdeja expuso la estrategia de Cero Impunidad que encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Mejia Berdeja sostuvo que las y los abogados jugarán un papel importante y primordial en el cambio que viene para Coahuila. Ante ellos, presentó algunas propuestas para mejorar la procuración y administración de justicia y el combate decidido a la impunidad.

Acompañado del diputado Shamir Fernández, Mejía Berdeja compartió algunos de los resultados y retos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

“Sin duda, como abogado, comparto con ustedes el apego a la legalidad en todo momento” y refirió que, junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador la persecución de los delitos, la justicia y el combate a la corrupción son ejes rectores al frente del servicio público.

Ricardo Mejia explicó que la política de crear mejores condiciones sociales y menos conflicto, es lo que se conoce como “abrazos, no balazos” Foto: Especial

También, el subsecretario hizo referencia a los trabajos de inteligencia y señaló que en lugar de espiar políticos como se hacia en el pasado, hoy se cuenta con un Centro Nacional de Inteligencia que enfatizó, "es para la persecución de objetivos criminales”.

Por último, Ricardo Mejia agregó que la política de crear mejores condiciones sociales y menos conflicto, es lo que se conoce como “abrazos, no balazos” y que con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, que son parte de la política social del Gobierno de México se abona a un mejor clima social.

“Y es lo que los críticos han querido caricaturizar, pero no, la aspiración es que tengamos una sociedad menos violenta y más fraterna”, concluyó diciendo que "abrazos no balazos" no significa estar cruzados de brazos.

LRL