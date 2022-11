Abren Santuarios de la mariposa Monarca en Edomex y Michoacán.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la apertura al público de los santuarios de la mariposa Monarca por el inicio de su temporada de hibernación 2022-2023.

La titular de la dependencia, María Luisa Albores González, aseguró que la mariposa Monarca es símbolo de la bioculturalidad, por lo que México, Canadá y Estados Unidos tienen la responsabilidad de preservarla, cuidarla y protegerla.

“Es importante conservar la Reserva de la Biosfera mariposa Monarca por el alto grado de especies endémicas que posee. La eliminación del glifosato en el 2024 contribuirá a proteger el proceso de migración de la Monarca”, dijo.

Los Santuarios de la mariposa Monarca, ubicados en los Estados de México y Michoacán, abrirán sus puertas al turismo del 18 de noviembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, en un horario de 08:00 a 17:00 horas.

Santuarios al público

Michoacán

El Rosario, Municipio de Ocampo

​Senguio, Municipio de Senguio

​Sierra Chincua, Municipio de Angangueo

Estado de México

Capulín y Macheros, Municipio de Donato Guerra

​La Mesa, Municipio de San José del Rincón

​Piedra Herrada, Municipio de San Mateo Almomoloa

Es importante recordar a la gente que no debe llevar alimentos, fumar, tomar plantas, no tirar basura, no usar flash de cámaras y no molestar a las mariposas.

JVR