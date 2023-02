Actitud de ministra, muestra de que ya no son empleados: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la actitud de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, de no levantarse cuando el mandatario ingresó al Teatro de la República, para conmemorar el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución, porque es una muestra de que el Poder Judicial ya no se pliega al Presidente de la República.

“(El domingo) me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes; los ministros de la Corte eran empleados del Presidente”, dijo el mandatario.

Durante la celebración del 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución, la ministra presidenta permaneció sentada mientras todos los invitados al presídium se ponían de pie y ovacionaban al Presidente López Obrador. Sin embargo, 40 segundos después se puso de pie y participó en los honores a la investidura presidencial.

La actitud de Piña Hernández fue criticada por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien publicó en su cuenta de Twitter: “En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia”.

Sin embargo, para el Ejecutivo federal esa actitud es muestra de los cambios que se están llevando a cabo en el país y también lo tomó como una prueba de que mienten quienes acusan que en México hay una tiranía.

“¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el Presidente el que le da órdenes a ministros, y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía”, expuso el mandatario.

Agregó que la ceremonia por el 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 marcó una diferencia entre los poderes y su administración, que pugna por retomar el sentido original de la Carta Magna.

“Y hemos estado enviando reformas para recuperar el origen de la Constitución del 17, porque en el periodo neoliberal no se legisló nada, nada en beneficio del pueblo; todo fue para beneficiar a una minoría, porque en sentido estricto no había democracia, era una oligarquía la que dominaba con fachada de democracia; era una república simulada”, recalcó.

Dijo que este tipo de formalismos se establecieron en México desde la época porfirista, donde se hablaba de la división de poderes, pero en realidad el Ejecutivo dominaba frente al Legislativo y el Poder Judicial.

“En la formalidad, desde el porfiriato se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo”, destacó López Obrador.

Cuestionado acerca del llamado de la oposición a la reconciliación, respondió: “A veces, cuando dicen: ‘Queremos diálogo’, nosotros decimos: No. No es que no respetemos y que en la democracia debe de haber pluralidad, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los moches.

“Diálogo sí, pero sin corrupción. ‘Vamos a negociar’ ¿Qué vamos a negociar? ¿Impunidad? ¿El que se siga entregando el presupuesto a particulares, a una minoría? ¿Que se siga permitiendo el tráfico de influencias?”, cuestionó.