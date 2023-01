Se seguirá el debido proceso

No actuaremos de manera apresurada ante presiones externas: rector de la UNAM por caso Yasmín Esquivel Enrique Graue afirmó que en el análisis para determinar si hubo plagio o no en la tesis de licenciatura por parte de Yasmín Esquivel no se actuará de manera apresurada; su actuar, sostuvo, no es producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos