Acusa AMLO petición de familiares de normalistas para no hablar más del caso Ayotzinapa

Tras denunciar que los abogados y familiares de los 43 normalistas desaparecidos le pidieron que no hablara más del tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno estará pendiente de la liberación de Pablo Vega, alias “El transformer”, líder de una célula de Guerreros Unidos, vinculado con el caso Ayotzinapa.

#ConferenciaPresidente | Jueves 11 de enero de 2024 https://t.co/8flADNlKKa — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 11, 2024

“Estoy pendiente del asunto, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad, los que estaban y otros que no sé si de buena o mala fe asesoraron mal o bien, dependiendo de como se vea”, aseveró AMLO durante la conferencia matutina.

Consideró que todos estos casos hay que revisarlos con calma porque “se metió este organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no le tengo nada, nada, nada de confianza, como otras organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos”.

“El transformer” fue liberado el miércoles por las autoridades de justicia de Estados Unidos, luego de ser acusado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de drogas.

López Obrador reveló que recientemente los padres y madres, así como sus abogados del Centro Pro de Derechos Humanos, a través del representante de la Comisión para la Verdad y la Justicia, Félix Arturo Medina, le solicitaron que guardara silencio sobre el caso Ayotzinapa.

“Lo digo aquí porque en la última reunión que tuvieron todos le pidieron al representante de nosotros, todos dijeron que ya no querían que hablara de esto en la mañanera. Ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participara en el pacto de silencio, la verdad es lo que nos va a hacer libres”, afirmó.

El mandatario señaló que es extraño que durante mucho tiempo plantearon que no se les daba información de los avances en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes, por lo cual, agregó, se dio la instrucción al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de entregar todos los expedientes.

Sin embargo, continúo, los familiares y sus abogados dijeron que faltaban unos folios de las grabaciones entre miembros de la delincuencia y policía municipal, los cuales se solicitaron a EU, que de inmediato envío la información; aún así, explicó, le manifestaron que faltaban varios audios de Whatsapp.

Ante la petición de que se abrieran los archivos de los expedientes, López Obrador expresó que se dio la orden para que se llevara a cabo ese proceso, pero los familiares argumentaron que no era suficiente uno o dos meses.

“Ayer me dijo Arturo Medina, ‘voy a ver a los abogados, asesores y posiblemente a los padres, me van a decir que no les alcanza dos meses’. ¡Ah!, entonces tres meses”, planteó tras indicar que pueden recibir asesoría de especialistas, sin embargo, refutó a los extranjeros porque “ya no les tengo confianza a los del GIEI”.

Destacó que cuando se solicitó la orden de aprehensión contra del exprocurador Jesús Murillo por ser responsable de crear la “verdad histórica”, además de que ya se había metido a la cárcel a dos generales, “me reclaman, una señora del GIEI me dice que se debió esperar nueve meses.

“¿Qué quieren, qué buscan, que nunca sepamos nada, que no se detenga nadie, que me tengan a mi como rehén? No, no, yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y la justicia y no soy rehén de nadie”, sentenció.

El Presidente explicó que se propuso a los padres y madres de los normalistas contratar, a través de sus abogados, expertos en manejo de archivos de la UNAM, del Politécnico, o cualquier instituto, del Colegio de México.

“Nosotros ayudamos para que se les pague, no. Les proponemos, les damos los recursos para que paguen, porque no tenemos nada que esconder, pero parece que no quieren que se avance, los que han manejado esto, y a lo mejor gente del extranjero”, acusó.

