Acusan a Gobierno de 'echar culpas' al no resolver desaparición de normalistas de Ayotzinapa

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascensio Bautista, uno de los 43 estudiantes normalitas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, aseguró que, ante la falta de avances, ahora el Gobierno busca “echar culpas” a abogados por no poder resolver el caso.

“Que nos digan que no hay avances, que no hay nada, pero que no descalifiquen o busquen culpables de la falta de resultados. El Presidente nos debe cumplir la promesa que hizo de localizar a nuestros hijos, pero a medida que pasan los meses no se ve claro, y ahora solo buscan responsabilizar a alguien más, cuando el culpable de todo son las Fuerzas Armadas”, dijo.

En entrevista con La Razón aseguró que el responsable del caso es principalmente el expresidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, debido a que en todo momento ubicaron a los estudiantes, vieron por donde se movía, hacia dónde iban y qué hacían, pero reprochó que ahora se quiera culpar a los abogados de la salida de diversos testigos o perpetradores que hubo, cuando fue responsabilidad de las autoridades no hacer bien su trabajo, ya que hubo tortura en los testimonios.

Destacó que buena parte de la responsabilidad de la desaparición de los normalistas es del Ejército, debido a que en tiempo real los estaban monitoreando para saber hacia donde eran llevados, además de la creación de la verdad histórica, que fue derrumbada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El verdadero responsable es el Ejército, pues manejó el c4, lo monitoreó desde que salieron de la escuela, manipularon las cámaras del puente de El Chipote, que es donde se los llevaron; aparte que no quiere dar los documentos para saber donde están varios de nuestros hijos”, explicó.

La madre de Benjamín Ascensio Bautista dijo que el Gobierno federal está buscando culpables al no tener resultados, pero aclaró que no pueden dejarlo ir del cargo sin haber resuelto lo que pasó, por ello, dijo “ya se hizo un desbarajuste y por ello ya no nos dan información de los avances”.

Detalló que quien está retrasando las investigaciones es el Ejército, pues no quiere dar la documentación pedida para poder avanzar, pues lo único que genera es desconfianza de las autoridades. “Nunca imaginamos llegar a nueve años, pero ya estamos aquí y vamos a seguir luchando”.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.