Adán Augusto ofrece colaborar con empresarios para impulsar el crecimiento económico

Para continuar con el crecimiento económico del país la relación con el sector empresarial debe ser de permanente comunicación y apoyo para continuar con el crecimiento económico del país, así indicó Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

“No todo lo tiene que hacer el gobierno y por esa razón debe haber colaboración para continuar generando las condiciones del crecimiento económico. (…) Ahora tenemos, afortunadamente, gracias a la política pública en materia de desarrollo económico, pues tenemos estabilidad macroeconómica”, destacó el ex secretario de gobernación.

El tabasqueño estuvo esta mañana en el Barrio de El Encino, en Guanajuato, en donde aclaró que él no es precandidato a la presidencia por Morena, porque aún no inicia el periodo electoral, y su recorrido por el país es y será como delegado de Morena, para el fortalecimiento, de los Comités de Defensa de la Transformación.

Cabe señalar que como parte de la buena relación que López Hernández tiene con los empresarios, se reunió esta mañana con Amaury Vergara, dueño del equipo de las Chivas, quien le regaló una playera al político mexicano.

Además, a diferencia de los otros cinco funcionarios que buscan ser el candidato presidencial por Morena, López Hernández rechazó los cinco millones de pesos que le que ofreció el partido para financiar sus recorridos y pidió de manera oficial a la dirigencia nacional, destinarlo a los Centros de Salud en dos de los lugares más marginados del país.

“Yo decliné, por decirlo de manera elegante, utilizar esos recursos y envié un oficio, un documento a la dirigencia nacional del partido, solicitándole esos recursos en términos de ley, fuesen devueltos a la Tesorería de la Federación con la petición expresa de que, una vez devueltos a la Tesorería de la Federación fuera reorientado el gasto público y se utilizara para mejorar, reconstruir y mejorar las condiciones en las que se encuentran los Centros de Salud en dos de los lugares más marginados del país, Metlatónoc en Guerrero y Huayacocotla en Veracruz”, detalló.

Adán Augusto, exsecretario de Gobernación. Especial

Adán Augusto López también informó que ha hecho público que el gasto en sus recorridos por el país será financiado con recursos propios, mismos que va a transparentar.

“Yo calculó que nos estaremos gastando al final de los 70 días, como dos millones, dos millones y medio de pesos, puedo equivocarme en la cantidad, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, pues ese sería el promedio”, detalló.

También rechazó los supuestos del dirigente del PAN, Marko Cortés, y sobre la campaña mediática que le atribuye el despliegue de espectaculares y pinta de bardas replicó.

“Es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés, ni siquiera cuando da los buenos días habla con la verdad. Primero en lo que respecta a los espectaculares y las bardas, yo he dejado constancia del momento en que aparecieron los primeros de ellos, he presentado las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso”, comentó.