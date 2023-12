Aeropuerto en Tulum, “hazaña de ingeniería”

Al inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, de Tulum, Quintana Roo, con una inversión de tres mil 200 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una “hazaña de la ingeniería” al construirse en un año y cinco meses, y además demuestra que es viable y sí funciona el humanismo mexicano, la economía moral.

Durante la entrega de las instalaciones de la nueva terminal aérea que se ubica en el corazón de la selva maya, afirmó que va a continuar con la política humanista en los 10 meses que faltan de su mandato, “y deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio”.

Confió en que “continué la transformación con cambio porque no se debe aspirar al necesariato, a hacernos indispensables, a apostar ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques, no, ya se cumple un periodo”.

Mencionó que están por concluirse otras obras como el Tren Maya, el proyecto más importante en la actualidad a nivel mundial, y “queda de manifiesto que la inversión pública, contrario a lo que algunos piensan, es fundamental para el desarrollo”.

López Obrador dijo que se generan muchos empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva pronto la economía. “No es casual que en este año el sureste esté creciendo al doble que el norte del país, algo que no sucedía en décadas”, añadió.

Lo anterior, abundó, está relacionado con el aumento de la inversión pública que pasó en estos cinco años de 500 mil millones de pesos a un billón y fueron los estados del sureste los más beneficiados.

Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, explicó que el aeropuerto de Tulum fue construido en tiempo récord de 536 días, cuenta con 75 mil metros cuadrados, una pista de tres mil 700 metros de longitud y es la segunda más grande del país, después de las “gemelas” del AIFA. “Con la inauguración volvemos a enviar un mensaje claro de que en nuestro país pueden realizarse grandes obras sin alterar el presupuesto y tiempos de ejecución”, agregó.

Destacó que la obra respeta el entorno ecológico, tiene tres plataformas, una para aviación comercial con 13 posiciones; otra para uso general con 28 espacios y para la base aérea militar. Además, 13 salas de abordar, área de migración con 14 mostradores, torre de control de 45 metros de altura y hangar de resguardo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó el movimiento de transformación impulsado por López Obrador, al realizar esta magna obra sin deuda, pues cuando se combate la corrupción el dinero alcanza y este será el legado del Presidente de la República.

“Nuestra zona maya que por décadas fue puerta de la marginación y la indiferencia, gracias al compromiso del mejor Presidente de la historia de México, y en trabajo conjunto de este Gobierno, a la Sedena, revive a partir de la puerta de desarrollo con el Aeropuerto Internacional de Tulum”, aseveró.

“Incorruptible”, la labor de FA en obras de la 4T



El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor de los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de Marina-Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda Durán, quienes “me han ayudado mucho” en la transformación del país.

Del general Sandoval González, el mandatario federal aseguró que es un hombre incorruptible e íntegro, por lo cual afirmó que no se equivocó en designarlo como titular de la Sedena.

“En todos los cuestionarios aparecía como un hombre de las Fuerzas Armadas incorruptible”, relató durante la conferencia de prensa, en la cual detalló la manera en que decidió elegir a los encargados de las instituciones militar y naval.

“Estoy muy satisfecho porque me ha ayudado mucho, mucho, no me equivoqué”, destacó ante la presencia del secretario de la Defensa. Reconoció que además de estudiar cada uno de los expedientes que le presentaron los entonces secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, aplicó exámenes y llevó a cabo investigaciones por su cuenta.

En el caso del almirante Rafael Ojeda Durán, comentó que su decisión de nombrarlo en la Semar fue porque escribió un libro en los años ochenta sobre el combate a la corrupción.

López Obrador resaltó las obras de infraestructura donde ha participado el Ejército Mexicano, como los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, que fue inaugurado ayer.

El general Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, de la Sedena, informó que se esperan vuelos procedentes de Atlanta, Houston, Los Ángeles, Chicago, Denver, Miami y Dallas. Añadió que en la primera etapa se llevarán a cabo cinco vuelos diarios en el aeropuerto de Tulum, tres de Viva Aerobús y dos de Aeroméxico.

Se prevé que operen también vuelos de las empresas United, Delta y American Airlines, así como de Spirit en los próximos tres años. Vallejo Suárez reiteró que el próximo 26 de diciembre comenzará a operar Mexicana de Aviación.

Por su parte, el titular de Sedena resaltó la labor de los ingenieros militares que hicieron realidad el aeropuerto de Tulum, que es parte de las obras prioritarias que contribuyen al desarrollo colectivo, al progreso nacional, a la seguridad y el bienestar del pueblo de México.