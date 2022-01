Alertan combinación de Covid y gripa en México

Virólogos del país advirtieron que la Flurona, la combinación entre Covid-19 y gripa, es un fenómeno sanitario que también puede presentarse en México, luego de que en países como España o Israel se detectaron casos por la enfermedad.

La Flurona puede producir por la etapa que atraviesa el país por el aumento de contagios; sin embargo, no es una nueva variante o mutación, sino la convivencia de dos enfermedades al mismo tiempo.

En entrevista con La Razón, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, explicó que el riesgo de la gente en estos momentos, es que se encuentran circulando muchas enfermedades respiratorias por la temporada invernal, por lo que es importante buscar atención y no automedicarse, ya que el panorama para las siguientes semanas es de un alza constante de casos por Covid-19.

“Sí es muy probable que se dé en estas épocas de aumento de contagios, ya que hay circulación de muchas enfermedades respiratorias, como influenza, por eso hay posibilidades que los pacientes se infecten con las dos. Es algo que sí puede ocurrir o que va a ocurrir seguramente”, destacó.

El experto aseveró que uno de los problemas de la Flurona es que tiene síntomas parecidos entre ambos padecimientos, por ello, dijo que la gente que pueda tener esta rara combinación, es mejor que se quede en su hogar y se aísle para evitar propagar el virus a los demás.

Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad de Guanajuato, reconoció que sí es posible que las personas se enfermen con dos virus que circulan al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata de influenza y Covid-19.

“Desde luego que las personas se pueden infectar al mismo tiempo de influenza y Covid-19, ya que son virus que están circulando. Siempre se ha demostrado que cuando conviven estas enfermedades en un tiempo determinado, se pueden infectar de dos o hasta tres virus; influenza y Covid-19 es perfectamente posible”, dijo.

Por separado, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores, señaló que en las siguientes semanas se viene un aumento muy fuerte de contagios a nivel nacional, ya que hay convivencia de muchas enfermedades respiratorias, y una de ellas puede ser la Flurona.

“Es la primera vez que vivimos una situación parecida por la misma pandemia, pero sí es un hecho que pueda existir una convivencia entre enfermedades, sobre todo con la influenza por la temporada invernal, por ello es necesario estar vacunado contra las dos. La gente no estaba ya acostumbrada a aplicarse la dosis contra la influenza, pero con el uso de cubrebocas se redujo la posibilidad, pero ahora se relajaron”, destacó.

El especialista mencionó que el escenario cada vez se complica más, ya que hay 250 genomas de Ómicron, lo que es una clara muestra del contagio comunitario, y a finales de enero es probable que desplace a los cinco sublinajes de Delta.

Recordó que en otros países ya regresaron los confinamientos parciales por lo infeccioso de Ómicron; sin embargo, aquí no se hace porque importa más la economía.

“La gente está harta del confinamiento y no lo va a hacer, ya que la economía ya no lo aguanta, por ejemplo, en Quintana Roo, que es un sitio turístico, o Baja California, es donde comienzan a registrarse más contagios, pero no hay cierres”, agregó.