Alertan descenso lento de contagios por Kraken

Virólogos del país advirtieron que la sexta ola de Covid-19 tendrá un descenso mucho más lento, debido a la presencia de la variante Kraken (XBB.1.5), que ya se encuentra presente en México y es mucho más transmisible.

En entrevista con La Razón, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica Alejandro Sánchez Flores explicó que en México ya no hay más que adquirir vacunas bivalentes.

“Si se hubieran comprado vacunas bivalentes desde el año pasado, como hemos exhortado, se habría evitado esta sexta ola de contagios; además, ya vamos muy tarde para la siguiente alza de contagios que se presupuesta para agosto; por ello, urge la compra, para que se pueda inmunizar desde julio y avanzar con 60 por ciento de la población”, indicó.

Señaló que “Kraken”, subvariante de Ómicron, se ha detectado primeramente en la Ciudad de México y, en menor medida, en otras entidades, pero aclaró que los registros documentados aún son pocos, ya que las vacaciones de diciembre atrasaron el trabajo.

Sin embargo, expuso que desde el 18 de diciembre el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) reportó tres casos, mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) lo hizo con dos.

“Ya se tiene la presencia y eso es un hecho; por ello, se deben mandar mensajes claros de que esta ola se puede alentar por la presencia de esa subvariante, pues como todas las demás que se detectan más contagiosas, se debe avisar a la población”, subrayó.

Sánchez Flores mencionó que esta variante es más transmisible -lo que se sabe- y advirtió que, si no se vacuna a la brevedad nuevamente a la población con las dosis bivalentes, se puede complicar el panorama, pues si ya salió una subvariante más contagiosa, puede pasar lo mismo en los siguientes meses.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ratificó que la variante predominante en México es Ómicron y ya circula la subvariante XBB.1.5, la cual -a pesar de que no se asocia con mayor gravedad de la enfermedad- se puede contagiar más fácilmente si encuentra las condiciones favorables para ello.

Al respecto, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, detalló que la población “ya anda como si nada”, sin ningún tipo de protección, y las autoridades ya están en “modo sin pandemia” y al parecer el mensaje es que el virus va a seguir circulando, aunque ya no es tan peligroso.

“Lo que hemos visto es que sí han ido en aumento los contagios en las últimas semanas, además de que no hay anuncios de protección, no hay recomendaciones y lo peor es que no se han comprado vacunas bivalentes, pues no se ve interés en adquirir esos insumos, pero sí en tener las vacunas cubanas que ni siquiera han sido avaladas por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, detalló.

El experto detalló que el Gobierno federal “ni siquiera va tarde, sino que no se ha subido al tren de la nueva protección”, ya que hasta el momento no se conoce un nuevo lote de nuevas dosis que no sean Abdala, que son las mismas que protegen del virus original de Wuhan, pero sin nueva información de Ómicron y sus sublinajes.

Los expertos llamaron a protegerse, respetando las medidas sanitarias, pues si bien aún hay inmunidad por las dosis que ya se aplicaron desde que llegó cada biológico, se desconoce cuánto tiempo dure la misma, ya que al momento no hay informes de ello.