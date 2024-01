Alertan por “hiperexigencia” a Reyes Magos por tecnología

Entre los factores que convergen en el mayor gasto que realizan actualmente los Reyes Magos, en comparación con una década anterior, Alina Reyes, socióloga de la UAM, dice que principalmente se debe a “las nuevas tecnologías, la hiperexigencia de los menores y a un hiperdescuido aumentado de los padres de familia; los padres trabajan más, así que buscan juguetes que sustituyan el tiempo de convivencia con el menor”.

En una aproximación sobre cuánto invierten hoy en día los reyes en México, la Canaco-CDMX realizó una estimación de las ventas que se generarán con motivo de este 6 de enero, tomando en cuenta el panorama económico, principales indicadores y estadísticas de la capital, una de las ciudades donde se acostumbra que los magos visiten a los menores, tradición que en estados del norte no es tan usual.

Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco, dijo a La Razón que el gasto promedio que los reyes harán por niño este año será de unos dos mil 46 pesos, con un rango que va de 500 a más de cinco mil pesos. Dijo que en la CDMX se esperan ventas por tres mil 643 millones de pesos, un aumento de 16.2 por ciento en comparación con 2022, cuando fueron tres mil 135 millones de pesos.

La socióloga Reyes afirmó que el gasto sí ha aumentado y éste va a la par de que hoy existen niños más “hiperexigentes” y padres con “hiperdescuido”, que “con empleos de tiempo completo apenas si tienen tiempo de jugar con sus hijos.

(El gasto) se debe a las nuevas tecnologías, la hiperexigencia de los menores y a un hiperdescuido aumentado de los padres de familia; los padres trabajan más, así que buscan juguetes que sustituyan el tiempo de convivencia con el menor

Alina Reyes, Socióloga de la UAM

“Ahora, ves cartas de los niños pidiendo celulares, tablets, juegos de video, que ninguno tiene un valor por debajo de los mil pesos, así que para que los reyes cumplan a un niño, pues fácilmente van a gastar más de dos mil pesos”, refirió.

Para María Santos Becerril, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, sí existe cierto peligro en otorgar a edad temprana algún sistema digital a un menor, ya que es una forma de acercarlos a temas como el hostigamiento sexual por parte de adultos, quienes con una identidad falsa contactan a menores que navegan en las plataformas digitales.

Añadió que los depredadores se valen de la falta de afecto y atención de los cuales los niños podrían carecer en los ámbitos social y familiar.

Para Mario Becerril, originario de Michoacán, es lamentable lo que ocurre tanto con niños como con sus padres, y recordó que, cuando era niño, sólo recibía un juguete y sus dulces, pero que ahora los niños ya no toman en cuenta la artesanía.

“No los culpo, no es su culpa, sino de los padres, que prefieren darles el celular o el juego de video para que el niño juegue solo y no molesten; ya no hay tiempo en familia y prefieren darles esos aparatos para que no los molesten”, dijo.

Mario vende sus juguetes en el tianguis de la colonia San Felipe de Jesús, al norte de la capital, pero señaló que “yo vendo lo hecho en mi tierra, en la tierra de mis padres, trompos de madera, pirinolas, ahora la torre de madera, muñecas de cartón. Ya no se vende como en otro tiempo, pero se vende, la tradición se resiste a morir, y muchas personas mayores vienen y compran todo esto por la nostalgia; a veces les duele pagar 50 pesos por un trompo, pero no dos mil o cuatro mil por un video”.