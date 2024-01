Tunden a oposición tras exhibir líder del PAN reparto de cargos, notarías...

La exhibición que hizo el dirigente del PAN, Marko Cortés, del documento de coalición en Coahuila y su reclamo por su supuesto incumplimiento, le abrió frentes de choque incluso hasta con el PRI, su aliado electoral nacional.

Luego del reclamo de Cortés Mendoza por el reparto de cargos en Coahuila, con base en los resultados de las elecciones del año pasado, el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, advirtió ayer que su partido no admitirá chantajes ni regateos, y apuntó que la alianza debe actuar con inteligencia para no manchar de “mezquindad y ambición” al proyecto.

“Nadie le va a regatear espacio a los priistas, pero hay que decirlo con firmeza y con claridad, como lo ha hecho siempre esta dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, con el respaldo, con el apoyo de la militancia: no vamos a permitir ni chantajes ni que se quiera presionar o boicotear al partido. El PRI toma sus decisiones y los priistas habrán de postular a quienes mejor nos representen”, exclamó.

La declaración de Moreno Cárdenas fue hecha durante la sesión del Consejo Político Nacional priista, donde se aprobó la plataforma electoral 2023-2024, un documento que incluye, entre otros puntos, precisamente la instauración de los gobiernos de coalición, a propósito de la alianza que conformó junto al PAN y al PRD bajo el nombre de Fuerza y Corazón por México para los comicios de este año.

Después de acusar al gobierno morenista de “autoritario” y de incurrir en persecución y venganza, Alejandro Moreno llamó al cierre de filas con las decisiones que se tomen en su partido, como era la instrucción de no ratificar a Ernestina Godoy para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que derivó en la expulsión de dos diputadas priistas que votaron a favor.

Mencionó que, ahora, la “principal y poderosa herramienta” en estas elecciones es la coalición, ante lo que instó a actuar con “inteligencia y responsabilidad política” para robustecerla.

Dijo que la alianza con PAN y PRD se basa en la confianza, diálogo, apertura y reconocimiento mutuo, y no se reduce a la suma de votos porque dijo que, en caso de ponderar los cálculos políticos, entonces se perdería la confianza de la ciudadanía y se mancharía de “mezquindad y ambición” al proyecto.

En la fractura que se generó para la alianza en Coahuila por el reparto de cargos en el Gobierno, al quedar fuera el PAN, el PRI estatal acusó a la dirigencia nacional panista de buscar, al inicio de la conformación del acuerdo, un convenio a su modo basado en exigencias sin justificación numérica tras los resultados electorales.

En este contexto, Moreno Cárdenas respaldó a los gobernadores emanados de su partido que abanderaron la coalición: Esteban Villegas, en Durango, y Manolo Jiménez, en Coahuila, sobre quien dijo que tiene el apoyo total y la confianza de la militancia priista.

En otro tema, sobre la designación del diputado Jorge Álvarez Máynez como precandidato de MC a la Presidencia, catalogó el hecho como “una broma de mal gusto” y dijo que este nombramiento “es una caricatura, irresponsable, y lo más vergonzoso que ha vivido la política”.

Urgen a resolver pugna por el bien de la alianza

El conflicto en Coahuila entre el PRI y el PAN debe resolverse por el bien de la alianza Fuerza y Corazón por México y para no afectar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

“Los problemas que se han dado en algunos estados como Coahuila entre el PRI y el PAN, es algo que ni yo conocía en el tema de los acuerdos. Hemos acordado que cuando haya conflictos que no se puedan resolver oportunamente, respetaremos las decisiones que tomen los estados y que los acuerdos nacionales sigan sin ser trastocados”, aseguró.

Acerca del tema, la secretaria general del PAN, Nohemi Luna, aseguró que lo que sucede en los estados es un tema muy diferente a lo que ocurre en la alianza nacional, debido a que, dijo, es normal que haya desencuentros, aunque lo que los une es la precandidatura en común de Xóchitl Gálvez.

“Son dos procesos distintos, pero a final de cuentas en la alianza nacional estamos fortalecidos y lo que sucede en los estados es respetable, aunque el PAN tiene cuadros en cada municipio para responder a la gente”, mencionó.

Explicó que en caso de que no haya un acuerdo, Acción Nacional puede construir sus propias candidaturas ya que por décadas ha ido solo y mediante el voto de la gente, los ha puesto como la primera alternativa de oposición del país.

El martes pasado, el dirigente nacional del PAN reclamó al PRI estatal que no se habían respetado los acuerdos de un Gobierno de coalición, así como el reparto de algunas candidaturas, lo que molestó al tricolor y a fuerzas políticas como Morena, pues aseguraron que “se quitaron las máscaras”, al repartirse “el botín”.

Además, PRI, PRD y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) registraron su coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad ante el Instituto Electoral de Coahuila para las próximas elecciones en la entidad, por lo que dejaron fuera al PAN luego de las críticas y por no ponerse de acuerdo de último momento.

Morena denuncia ante el INE pacto del PAN y PRI

Morena demandó al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue el acuerdo que fue revelado por el dirigente del PAN, Marko Cortés, con el PRI en Coahuila, lo que generó un debate durante la sesión del pleno del Consejo General en la que los representantes del partido guinda y de la oposición se lanzaron acusaciones mutuas.

El representante de Morena ante el órgano electoral, Sergio Gutiérrez Luna, formalizó su denuncia en la que solicitó la apertura de un procedimiento especial sancionador, porque sostuvo que dicho acuerdo atenta contra los principios rectores de la integridad electoral.

“Entendemos que les enoja esto, porque los desnuda, los pone de cuerpo entero. Y al representante del PRD le molesta, se altera porque no le tocó nada, ni siquiera como testigo de honor lo invitaron a firmar. Ni una migaja, ni una croquetita, nada.

“Y eso entendemos que a ustedes les causa escozor, porque lo que ustedes quieren es la componenda para la impunidad, como lo pretendieron hacer. Y lo sacaron ustedes mismos ahorita, cuando pretendían chantajear por la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Y señoras y señores, esto es un acuerdo ilegal, inmoral, es un acuerdo para robar”, manifestó el también diputado federal, quien exhibió el acuerdo en el Consejo General.

Ante estos señalamientos, los representantes del PAN y del PRD acusaron que la intención de Gutiérrez Luna es distraer la atención del presunto desvío de recursos públicos para la campaña de Claudia Sheinbaum, motivo por el que Xóchitl Gálvez también acudió este jueves al INE para hacer la denuncia respectiva.

El perredista Ángel Ávila incluso les recomendó a los morenistas que, si les preocupa el crecimiento de Xóchitl Gálvez en las encuestas, no se deben poner nerviosos, sino presentar nuevas cosas o dar resultados, en lugar de distraer la atención.

“Hoy (ayer) nuestra candidata, Xóchitl Gálvez, vino a presentar una queja por el desvío de recursos públicos del Gobierno federal inyectados a la campaña presidencial de Morena y de Claudia Sheinbaum, que esperamos, como dice el diputado Gutiérrez, que este INE llegue hasta las últimas consecuencias”, declaró.

Durante el debate en el que no intervinieron los consejeros electorales, el representante legislativo del PAN, Humberto Aguilar Coronado, intercambió señalamientos con los morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Mario Llergo, ante quienes aseguró que no había leído el acuerdo que publicó Marko Cortés, por lo que Mario Llergo se le acercó con el documento, ante lo que el panista ironizó: “Muchas gracias, es usted muy amable, diputado, notarías, seis, y el Instituto de Transparencia, ah, caray, se lo valoro mucho”.

Gutiérrez Luna reprochó el “cinismo” de Aguilar Coronado, quien le dijo que él está a favor de que se investigue el acuerdo, pero también le pidió al morenista que respaldara la petición para que el INE investigue la denuncia hecha por Xóchitl Gálvez, lo que no fue respaldado por éste.

El desencuentro por estos temas se dio durante la aprobación de los cambios del convenio de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde, para incrementar cuatro fórmulas para el Senado, con un total de 52, lo que desde la oposición fue criticado.

AMLO: Pacto PRI-PAN, “descarado y mafioso”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el choque entre PAN y PRI en Coahuila por la distribución de cargos y espacios públicos a nivel federal y estatal, para exhibir el documento entre ambos partidos, al cual calificó como descarado y “un acuerdo mafioso que cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

Dijo que es histórico el documento difundido por el propio presidente panista Marko Cortés, donde reclama al tricolor la falta de cumplimiento, por lo que, en tono irónico, señaló que, al igual que con Claudio X. González, le entregará un premio por su aportación extraordinaria a la democracia.

“Lo fantástico, surrealista o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN. Le tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda, si no la gente no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues”, declaró en conferencia.

El mandatario criticó que el documento fue firmado antes de que PRI, PAN y PRD llevaran a cabo sus procesos internos para la elección presidencial y al Gobierno de la Ciudad de México, y ya se habían repartido las candidaturas.

“Lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora (Beatriz) Paredes participó, pero ella no iba a ser (candidata presidencial)”, enfatizó.

Expuso que no se trata de un hecho aislado, pues describió una acción similar que se celebró entre los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando este último era gobernador del Estado de México, donde acordaron que el PAN no iría en alianza con el PRD en la entidad, con tal de que los legisladores del PRI votaran a favor del incremento del IVA.

“En el tiempo que gobernó Calderón hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México, con el licenciado Peña, también por escrito, nada más que ese documento lo desaparecieron, pero sí existió y hay constancia de que era un acuerdo, creo que era para que votaran los del PRI por el aumento al IVA, a cambio el PAN no iba ir en alianza con el PRD por la gubernatura del Estado de México”, relató.

López Obrador opinó que es importante que se descubra y conozcan estos “enjuagues” políticos porque hay mucha gente de buenas intenciones a quienes engañan esos partidos.

En el caso de Coahuila, añadió: “Todo era en contra de los Moreira, llega Peña Nieto a ser candidato y luego presidente, y antes de que termine Calderón, la procuraduría en ese entonces exonera a (Humberto) Moreira porque los panistas lo habían acusado de corrupción y antes de irse Calderón le perdonan todo, había una señora de procuradora al final de Calderón, Marisela Morales”.

El mandatario advirtió que hay panistas fanáticos que aunque se les muestren las pruebas son capaces de decir que no tiene nada de malo o que les falsificaron la firma, o la coartada de que todos son iguales o son lo mismo.

“No, no, no fanático, no, no somos iguales. Nosotros no somos corruptos, no somos hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso; a nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui Jefe de Gobierno de la Ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi, no somos iguales, por eso decía yo en campaña, me pueden llamar peje pero no soy lagarto”, puntualizó.

“El mafioso aquí es usted”, revira Marko al Ejecutivo

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su Gobierno de hacer acuerdos poco transparentes y corruptos, que afectan a los mexicanos.

“A diferencia de usted, que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en Acción Nacional sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento”, señaló en sus redes.

Dijo que lo que no se debe hacer, y es el quehacer diario del Gobierno de la 4T, son acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado, que están llevando a los niveles de Ecuador, con un gobierno opaco que oculta la corrupción, como el caso de Segalmex.

“Un gobierno opaco (...) que minimiza el tráfico de influencias, como lo hacen sus hijos con contratos millonarios para sus amigos, y niega cínicamente que la liquidación de Notimex sirvió para financiar a su precandidata. Señor presidente, el único mafioso aquí es usted”, reviró.

El panista aseveró que la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos, pues en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras.

Aclaró que la coalición Fuerza y Corazón por México es formal, pública y transparente, “la hicimos de cara a la nación para corregir el rumbo y lograr un cambio positivo para México, encabezados por Xóchitl Gálvez, una mujer que por más que la quieran difamar, no tiene cola que le pisen”.

El martes, Cortés Mendoza denunció que no hubo cumplimiento del gobierno de Coahuila de algunos acuerdos políticos en los que supuestamente se repartirían cargos de elección, lo que finalmente llevó a que se rompiera la alianza de ese partido con el PRI y el PRD en las elecciones municipales de este año.