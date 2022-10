AMLO agradece a legisladores la aprobación de la Ley de Ingresos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Congreso la aprobación de la Ley de Ingresos, que sin aumentar impuestos, contratar deuda ni gasolinazos se obtienen recursos para enfrentar las responsabilidades del gobierno federal.

Se aprobó la ley de ingresos y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta si no hay evasión ni privilegios fiscales o devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente si existe sobre todo lo del IVA, pero no condonación de impuestos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos sin endeudar al país, alcanza para todo