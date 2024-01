AMLo asegura elección limpia y libre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esté preparando una elección de Estado en los comicios de junio, como lo denuncian algunos intelectuales, pues “creen que somos iguales” a los anteriores gobiernos, cuando se cometieron los fraudes del 2006 y 2012, y garantizó que las elecciones van a ser limpias y libres.

En conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, aseguró que su Gobierno no compra votos ni utiliza los recursos públicos para favorecer a algún candidato o partidos políticos en las próximas elecciones.

“No se preocupen, las elecciones van a ser limpias, libres; la gente va a votar por el candidato, la persona que quiera. Nosotros no vamos a repartir nada, ni vamos a utilizar el presupuesto, ni vamos a actuar como ellos; somos distintos”, subrayó.

El mandatario dijo que para él es un orgullo no tener un pensamiento conservador, e incluso criticó a Jesús Silva Herzog Márquez, a quien “le debería dar pena, sobre todo a los que de una u otra forma están vinculados con familiares que pensaron con humanismo, que pensaron en el pueblo”, lo anterior, señalado en referencia a su abuelo José de Jesús Silva Herzog.

Asimismo, se lanzó en contra del escritor José Antonio Crespo, ya que “éste no pierde ninguna oportunidad para estar en contra, y ahora me encontré con el texto de (Jesús) Silva Herzog (Márquez) y con otro que va igual, de que vamos a hacer una elección de Estado. No. No somos iguales.

“Ellos se callaron todo estos intelectuales del régimen antidemocrático cuando nos hicieron el fraude en 2006 y 2012, ninguno dijo nada; algunos de ellos hasta firmaron un desplegado en 2006 hablando de que las elecciones habían sido limpias y libres, en las elecciones de Calderón”, expuso.

López Obrador denunció también el regreso del publicista de Enrique Peña Nieto, Alejandro Quintero, “quien es el cerebro” para aconsejar a algunos candidatos que se dediquen a atacarlo, como ocurrió en el 2012, cuando dijeron que era “un peligro para México”.

“Un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a todos los medios. Ya sé que regresó (...) es el cerebro ahora en contra de nosotros; no voy a decir para quién trabaja, porque nos pueden cepillar”, destacó.

Al mismo tiempo, recordó que “todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía”.

Sin aludir el nombre de la precandidata Xóchitl Gálvez, opinó que esas estrategias ya no funcionan en la actualidad, pues están alejadas de la realidad de lo que sucede en el país.

“Estaba viendo que vuelven los publicistas, pero lentamente desprendidos de la realidad, aconsejándole a las personas, candidatos, que me ataquen”, afirmó.

En la sede del 37 batallón del Ejército, en la capital tabasqueña, acusó que sus adversarios no quieren que se ría, se quede petrificado y callado “como momia”.

Lo anterior es respuesta a la carta dirigida por la panista Gálvez Ruiz a través de sus redes sociales, donde lo exhorta a que en sus últimos meses en la Presidencia se dedique a gobernar y “no se ría” de las víctimas de la delincuencia e inseguridad.