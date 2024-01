AMLO asegura que se puso orden en puertos con presencia de la Marina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se ha puesto orden en los puertos del país, al evitar la entrada de drogas y precursores químicos con el apoyo de la Secretaría de Marina, ya que la consigna era “plata o plomo”, y refrendó su respaldo al almirante Rafael Ojeda Durán por su lealtad y trabajo.

MÁS INFORMACIÓN Presidente destaca confianza en Marina

“Un asunto delicadísimo el control de los puertos, la consigna de ‘plata o plomo’ para controlar los puertos sobre todo del Pacífico, Manzanillo, ¿cómo se controlan con civiles? y más si se trataba de gente ambiciosa que iba por el dinero.

“Tomamos la decisión de que los puertos los manejara la Secretaría de Marina y el resultado ha sido muy bueno, se ha puesto orden y estamos evitando la entrada de drogas químicas, precursores químicos por los puertos del Pacífico, con el apoyo de la Secretaría de Marina”, aseguró AMLO.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 24 de enero de 2024. https://t.co/gjbW04lkbq — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 24, 2024

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario resaltó que el actual gobierno se ha apoyado en la Defensa Nacional y la Marina para impulsar el desarrollo del país.

“Debe tenerse presente que en todo el periodo neoliberal se destruyó el gobierno, fue parte de la decadencia, se corrompieron las instituciones, casi todas y muy pocas se mantuvieron de pie frente al vendaval neoliberal, o frente a la política de pillaje”, explicó AMLO.

AMLO recordó el símil del elefante reumático que encontró a su llegada al gobierno en 2018 donde estaba “acostado, reumático, mañoso, que había que ponerlo de pie y empezarlo a empujar para que caminara”.

Para ello, AMLO abundó, fue importante la participación de dos instituciones como la Sedena y la Semar, además de sus labores que tienen que ver con la defensa de la nación; “nos ayudaron no solo en labores de seguridad pública”.

“Sí es importante la defensa nacional, pero lo que más nos afectaba y nos sigue afectando son los problemas de inseguridad pública”, reconoció AMLO.

AMLO explicó que las dos instituciones han ayudado mucho al desarrollo del país, principalmente en temas de seguridad, por lo cual se modificó la Constitución porque no se permitía participar en ellas, además de que se creó la Guardia Nacional.

AMLO informó que la Marina ha ayudado en tareas para contener la alarma que significó el sargazo en playas de Quintana Roo desde 2019, pues “decían que se va a acabar la industria turística”.

AMLO añadió que tras planificar un proyecto integral para contener ese problema con el secretario Ojeda Durán, “ya no se habla de que las playas están llenas de sargazo, no deja de haber la arribazón de sargazo, pero no es lo que pasaba anteriormente”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR