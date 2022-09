AMLO y Blinken no hablaron de consultas solicitadas por EU dentro del TMEC: Ebrard

Concluyó la reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que en “esencia son cosas positivas para México ” y no se abordó el diferendo en materia energética, dijo el canciller Marcelo Ebrard, al término del encuentro sostenido en Palacio Nacional.

Agregó que en materia de seguridad se abordó el tema del tráfico ilegal de armas a nuestro país, pero reconoció que en materia energética y los diferendos entre México y Estados Unidos, que motivaron consultas en el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fueron dejados de lado porque no corresponden a esta mesa .

“Armas son parte del dialogo de seguridad y de energía ahorita lo que platicamos es que no es tema de esta mesa, hay un procedimiento establecido cuando hay diferencias se tienen que resolver, que ya les he dicho yo en otras ocasiones, pero no ocupó más del cinco por ciento de la conversación que hubo hoy”