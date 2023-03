AMLO califica de narco estados los sexenios de Fox y Calderón

Los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron narco estados, acusó este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debe quedar claro que este no es el gobierno de Fox o Calderón, no es el 'mátalos en caliente', aquí se respetan los derechos humanos; y todos estos falsarios que se callaron y avalaron el narco estado que imperó desde Fox a Calderón y continuo después, pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón”, acusó López Obrador.

Señaló que sus dichos se sustentan en las declaraciones que se dieron a conocer durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Y no estoy inventando nada, es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo; no somos iguales. No ocultar nada, siempre hablar con la verdad, no mentir, no traicionar al pueblo, es el escudo para enfrentar a estos hipócritas eso es lo que nos da autoridad moral si no, no resistiríamos”, aseveró el Presidente.

En Palacio Nacional, señaló que a diferencia de sus opositores y detractores, no ha amasado fortunas y eso le da la calidad moral para enfrentarlos.

“Si yo tuviera más dinero que Loret de Mola o Claudio X. González o que Narro o que Creel, que la mayoría de ellos; si me hubiese dedicado a robar como ellos, no podría encabezar, con el apoyo de millones de mexicanos, una transformación como la que llevamos a cabo”, declaró el Ejecutivo federal.

