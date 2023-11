AMLO critica a jueza que frenó extradición de ‘El Nini’ a EU; '¿qué es eso?', cuestiona

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo en contra del Poder Judicial tras el amparo que otorgó una jueza a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, para evitar su extradición a Estados Unidos, “que me digan los ministros de la Corte de qué se trata”.

“El caso de un detenido en Sinaloa, famoso, que ofrecen tres millones de dólares la DEA, pero se detiene, se llama Néstor Isidro, le ofrecen el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? si esto no es corrupción, qué me digan los ministros de la Corte de qué se trata”, advirtió AMLO.

En la conferencia de prensa matutina, AMLO reprochó que ante este tipo de actitudes de los miembros del PJF, algunos jueces o ministros “se quedan callados”, por lo que insistió en la urgencia de que el pueblo elija a los integrantes de ese poder.

“No dicen nada, se quedan callados, por eso es necesario que el pueblo elija a los ministros, a los jueces y que se integre el Poder Judicial con jueces y ministros íntegros, incorruptibles… lo demás es puro asunto leguleyo que la ley es la ley.

“¿Qué argumentos usan en estos casos? que fue torturado, golpeado y se demuestra que no, pero cualquier cosa, que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión”, ejemplificó AMLO.

Durante la sección Cero Impunidad se dio a conocer que Néstor Isidro, alias ‘El Nini’, miembro del cártel de “Los Chapitos”, fue beneficiado por la jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el mismo día de la detención del jefe de Seguridad de “Los Chapitos”, de manera inmediata, la jueza otorgó una suspensión en favor de Néstor para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos.

Luis Rodríguez, subsecretario de Seguridad federal.

“El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación, sin embargo, el 23 de noviembre, el actuario del Juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones”, explicó Bucio.

