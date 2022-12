AMLO defiende a Samuel García de la “embestida con tintes partidistas” que emprendió en su contra el fiscal de NL.

En donde las fiscalías no cumplen con su deber y son utilizadas con fines políticos o electorales sólo generan inestabilidad social y se disparan los índices delictivos, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al pronunciarse a favor del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Los fiscales si no actúan con rectitud, pues es un obstáculo que se tiene para avanzar porque ellos pueden llegar a acuerdos con la delincuencia y está probado que cuando los fiscales no actúan con rectitud, se nos disparan los índices delictivos, está probado. Pero también no podemos utilizar las fiscalías de los estados ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos ni electorales”, advirtió el primer mandatario.

Al hacer una defensa del gobernador de Nuevo León, López Obrador consideró que Samuel García enfrenta “una embestida con tintes partidistas” y aunque no puede intervenir, sí se puede pronunciar contra esa actitud.

López Obrador también recomendó a las y los gobernadores reunidos en la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se marque claramente que la autoridad no tiene ningún tipo de acuerdos o colusión con grupos criminales.

Si no se pinta la raya, si no hay frontera entre delincuencia y autoridad, no hay nada que hacer es muy difícil el que se pueda conseguir la paz, de modo que si no hay corrupción, si no se venden las plazas, si no se tienen funcionarios al servicio de la delincuencia y si no hay impunidad, se avanza, eso está también demostrado