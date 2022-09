AMLO desestima quejas de Coparmex sobre seguridad pública; cuestiona alertas de viaje de EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los señalamientos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el sentido de que militarizar a las corporaciones policiacas no es la solución contra la delincuencia que afecta a gran parte del país.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, consideró que el asunto "es parte de los asuntos políticos, para no llamar politiquería" y que hay que analizar el asunto, socializarlo.

"Cuando un líder empresarial dice que le preocupa mucho la violencia y no hay elementos, no es más que politiquería, porque eso se asemeja mucho a la campaña de la oposición” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

te puede interesar Suspenden temporalmente alianza Va por México

El Presidente López Obrador dijo que hasta hace poco la Coparmex se manejaba como “un sector” del Partido Acción Nacional (PAN) y denunció que el anterior dirigente del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos, utilizó a esa organización para atacar al actual Gobierno.

“Sin duda, cuando estaba este señor de Hoyos jugaba ese papel. No defendía a los empresarios, estaba en contra de nosotros, fue el que me acusó con el Rey de España, pero eso no se trató, eso no fue prioritario, porque estamos haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la tranquilidad, todos los días”, afirmó el mandatario.

El titular del Ejecutivo Federal también se refirió a las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos para sus ciudadanos, entre las que recientemente se incluyó a Zacatecas, calificandolas como "de mal gusto, de metiches" y como una "práctica política".

López Obrador cuestionó las advertencias y reprocho que él no alerta a mexicanos que visitan Estados Unidos, por un reciente asalto violento captado en calles de Nueva York, durante el que presuntos criminales le cierran el paso a una camioneta.

“Es como los anuncios que hace Estados Unidos no vayan a este estado, también con tintes políticos; es como si yo les digo, no vayan a los Ángeles o no vayan a Nueva York. Ni modo que voy a estar diciendo, ahorita no vayan a Nueva York, una ciudad bellísima, cosmopolita, llena de migrantes es como una especie de capital del mundo y claro que tienen problemas, pero yo no les digo, no vayan a Nueva York", comentó.

Cuestionado sobre los convenios alcanzados con líderes empresariales tras su encuentro en Palacio Nacional, donde recibió a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y a Antonio Del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), López Obrador respondió que la reunión fue "muy buena".

"Constantemente nos reunimos, se intercambian puntos de vista sobre la inversión en México, sobre la situación económica. Lo cierto es que hay buena comunicación. En esta última plática se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica, que ahí vamos avanzando. Si acaso tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

CEHR