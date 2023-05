AMLO enviará nueva carta a presidente de China con pruebas sobre tráfico ilegal de fentanilo a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una segunda carta a su homólogo chino Xi Jinping, para solicitar su colaboración en el combate al tráfico ilegal de fentanilo y los precursores para su fabricación provenientes de ese país.

#ConferenciaPresidente desde Puebla de Zaragoza, Puebla | Viernes 5 de mayo de 2023 https://t.co/af2ynAiWFh — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 5, 2023

“Ellos nos mandaron decir que no exportaban fentanilo y que si nosotros podíamos ayudarles a probar de que llegaba fentanilo de China, ya tenemos las pruebas, un cargamento llegó de un puerto de china en un contenedor al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se hizo todo el análisis del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información, con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y, si es posible, que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó”, dijo el Presidente.

López Obrador solicitará en su carta, “de manera muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque esto nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, no tengan elementos que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto y además que no engañen porque son muy mentirosos”.

La sustancia fue embarcada en el puerto de Qingdao, China, pasó por Corea del Sur y llegó a Lázaro Cárdenas, Michoacán. El presidente aclaró que el contenedor no se abrió en Corea del Sur.

Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, agregó que el gobierno de México ya identificó que “el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas”.

Además dio a conocer la ruta que siguió la droga.

“Ese contenedor se cargó en Qingdao, China. No sabemos cómo lo trasladaron a Busan, Corea del Sur, y ahí se embarcó a Lázaro Cárdenas. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores. Le vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió, de dónde y etcétera”, indicó Ojeda.

El almirante detalló que este cargamento llegó hace unas semanas y “trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, cada bulto aproximadamente de 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo una cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio de Coferpis, nos pusimos de acuerdo los tres, esto se lleva su tiempo poque hay que hacer un análisis muy profundo porque es algo muy serio”.

Este jueves de nueva cuenta los elementos de la Aduana, de la Marina y de Cofepris, viajaron a Lázaro Cárdenas para realizar un nuevo análisis al cargamento para comprobar de que tipo de sustancia se trata.

FGR