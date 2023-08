¡No oigo! AMLO guarda silencio sobre caso de jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador guardó silencio sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, que habrían sido asesinados.

A pesar de la insistencia de los reporteros por conocer su opinión al final de la conferencia mañanera con relación a estos hechos, el primer mandatario se llevó las manos a los oídos en señal de que no escuchaba.

"¿Sobre los jóvenes de Lagos de Moreno?”, “de los jóvenes desaparecidos”, gritaban los representantes de los medios, a quienes en respuesta AMLO les contó la anécdota de un amigo.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 16 de agosto de 2023. https://t.co/KKnAkCtM4k — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 16, 2023

“Ayer me decía un amigo, que decía su esposa: 'que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200”, mencionó AMLO.

En las últimas horas, autoridades de la Fiscalía de Justicia de Jalisco se reunieron con los padres de los jóvenes para dar detalles de la investigación. Sin embargo, en redes sociales se han difundido varias imágenes donde se ubica el automóvil donde viajaban, así como la presunta ejecución de ellos, lo cual no ha sido confirmado de manera oficial.

Las víctimas son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez, de 21 años y Dante Cedillo Hernández, de 22.