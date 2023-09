AMLO no invita al Poder Judicial a ceremonia del Grito, el 15 de septiembre

La representación del Poder Judicial no estará invitado a la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre en Palacio Nacional, ya que es público y notorio que no hay buenas relaciones porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nada más es una representación del Ejecutivo muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes. Ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, notorio, con el Poder Judicial porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación.

“Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz, son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia”, sostuvo AMLO.

Al retomar las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional tras su viaje a Colombia y Chile, AMLO aclaró que no todos en el PJF están del lado de la delincuencia, pero sí predominan porque hace falta una reforma en el Poder Judicial, lo cual, reconoció, será un pendiente que dejará su gobierno por falta de tiempo.

“Ya no me dio tiempo, habría que hacerlo si el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso para que sea el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial, que se elijan los jueces por el pueblo, a los magistrados, a los ministros, para que entonces sí sea Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico estado de derecho, no de chueco”, subrayó AMLO.

El mandatario detalló las festividades que habrá en el Zócalo durante la noche del 15 de septiembre, donde a partir de las 19 horas participarán más de mil niñas y niños de los “semilleros creativos”; a las 22 horas, el grupo Frontera cantará casi una hora; luego el Grito desde el balcón presidencial, fuegos pirotécnicos, y después continuará la agrupación de regional mexicano.

