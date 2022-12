El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a respetar los resultados de las encuestas para designar a quien será candidato de Morena al gobierno de Coahuila y rechazó los amagos de rompimiento a quienes no resulten candidatos.

Aunque el Presidente no dio nombres de los inconformes, las declaraciones ocurren después de que Armando Guadiana fuera elegido virtual candidato al gobierno de aquella entidad a partir de encuestas, lo cual provocó el rechazo de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad.

"Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado; hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o no lo vemos, francamente, en favor de la transformación. Pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina ", señaló el mandatario.

Descartó irregularidades en la encuesta o que haya estado "cuchareada", porque, explicó, se blindó con otras encuestas.

"Conozco a quienes se hacen cargo, son incorruptibles y, además, [las encuestas] se hacen acompañar por otras dos o tres que se hacen como espejo. Así ha resuelto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y no le ha ido mal. Quiere decir que la gente se equivoca menos”, advirtió López Obrador.

También envió un mensaje a quienes están pensando abandonar Morena para sumarse a la oposición.

“Yo les diría a quienes podrían tomar ese camino que tengan cuidado, porque ¿qué les pueden garantizar los del bloque conservador? Si ahí tienen anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes y no tienen lo mero principal: no tienen pueblo" estimó López Obrador.

Confió en que se mantendrá la unidad y dijo sentirse complacido por "quienes apoyan a Claudia, pero si queda Marcelo, voy a votar por él; o si soy seguidor de Marcelo y queda Claudia, voy a votar por ella".

AM