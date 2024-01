AMLO: Pacto PRI-PAN, “descarado y mafioso”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el choque entre PAN y PRI en Coahuila por la distribución de cargos y espacios públicos a nivel federal y estatal, para exhibir el documento entre ambos partidos, al cual calificó como descarado y “un acuerdo mafioso que cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

Dijo que es histórico el documento difundido por el propio presidente panista Marko Cortés, donde reclama al tricolor la falta de cumplimiento, por lo que, en tono irónico, señaló que, al igual que con Claudio X. González, le entregará un premio por su aportación extraordinaria a la democracia.

“Lo fantástico, surrealista o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN. Le tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda, si no la gente no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues”, declaró en conferencia.

(Esto) deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín hay motín. Lo fantástico, surrealista o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El mandatario criticó que el documento fue firmado antes de que PRI, PAN y PRD llevaran a cabo sus procesos internos para la elección presidencial y al Gobierno de la Ciudad de México, y ya se habían repartido las candidaturas.

“Lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora (Beatriz) Paredes participó, pero ella no iba a ser (candidata presidencial)”, enfatizó.

Expuso que no se trata de un hecho aislado, pues describió una acción similar que se celebró entre los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando este último era gobernador del Estado de México, donde acordaron que el PAN no iría en alianza con el PRD en la entidad, con tal de que los legisladores del PRI votaran a favor del incremento del IVA.

“En el tiempo que gobernó Calderón hizo un acuerdo igual con el entonces gobernador del Estado de México, con el licenciado Peña, también por escrito, nada más que ese documento lo desaparecieron, pero sí existió y hay constancia de que era un acuerdo, creo que era para que votaran los del PRI por el aumento al IVA, a cambio el PAN no iba ir en alianza con el PRD por la gubernatura del Estado de México”, relató.

López Obrador opinó que es importante que se descubra y conozcan estos “enjuagues” políticos porque hay mucha gente de buenas intenciones a quienes engañan esos partidos.

En el caso de Coahuila, añadió: “Todo era en contra de los Moreira, llega Peña Nieto a ser candidato y luego presidente, y antes de que termine Calderón, la procuraduría en ese entonces exonera a (Humberto) Moreira porque los panistas lo habían acusado de corrupción y antes de irse Calderón le perdonan todo, había una señora de procuradora al final de Calderón, Marisela Morales”.

El mandatario advirtió que hay panistas fanáticos que aunque se les muestren las pruebas son capaces de decir que no tiene nada de malo o que les falsificaron la firma, o la coartada de que todos son iguales o son lo mismo.

“No, no, no fanático, no, no somos iguales. Nosotros no somos corruptos, no somos hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso; a nosotros no nos domina el dinero, la ambición al dinero. Yo fui Jefe de Gobierno de la Ciudad y no entregué una notaría, ni una placa de taxi, no somos iguales, por eso decía yo en campaña, me pueden llamar peje pero no soy lagarto”, puntualizó.