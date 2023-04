AMLO pide a senadores no titubear y desaparecer al Inai

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores que no titubeen y desaparezcan al Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Tras su reaparición este viernes, el Presidente López Obrador reiteró que si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hace cargo de las funciones del Inai, se ahorrarían mil millones de pesos , por ello llamó a los legisladores a que "no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, los privilegios".

"En el caso de los senadores ojalá se logre. Un acuerdo en ese sentido, pero les diría a legisladores que no están de acuerdo con ese instituto les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen -¿o sea que no se nombre a los comisionados?- Que reformen esa institución o mejor dicho que la desaparezca"