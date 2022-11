AMLO recibe a secretario de Agricultura de Estados Unidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en audiencia privada al secretario de Agricultura de Estados Unidos Tom Vilsack.

"Pues vamos a ver que nos plantea, hay varios pero me espero para informarles. Ellos la pidieron”, pidió el canciller Marcelo Ebrard, al llegar a Palacio Nacional para participar en el encuentro.

Tom Vilsack llegó acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aunque no ofreció declaraciones a la prensa e ingresó de inmediato a Palacio Nacional.

Hace una semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “hay presiones muy fuertes” para que México acepte comprar maíz amarillo de Estados Unidos, pero rechazó que se vaya aceptar el ingreso de maíz transgénico para consumo humano.

"Para consumo humano maíz blanco y estamos viendo lo del maíz amarillo, puede ser para forraje, pero para consumo humano no. Y sí los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que con todo respeto, las políticas de México, las decidimos en México, nosotros no vamos a Estados Unidos a decirles que van a consumir no vamos a decirles ¡oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores la tortas”, dijo en esa ocasión el mandatario.

Los senadores republicanos, Chuck Grassley y Joni Ernst, pidieron a la Casa Blanca abrir consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), contra la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico que entrarán en vigor en 2024.

RFH