AMLO reconoce llamado de Musk a legalizar migración en EU, ante política 'hipócrita' en ese país

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al dueño de Tesla y X, Elon Musk por acudir a la frontera de Estados Unidos con México a plantear que no se cierre a migrantes trabajadores y honestos, ya que, dijo, hay una política antiinmigrante “muy hipócrita” en la Unión Americana.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO señaló que Estados Unidos no tiene la fuerza de trabajo suficiente para lograr su desarrollo y en cambio sanciona y persigue a los migrantes.

“Estuvo muy bien porque él está planteando de que se legalice, de que se permita la entrada (a migrantes). Porque es también muy hipócrita esa política antiinmigrante, no tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes”, aseguró AMLO.

Musk acudió ayer a Eagle Pass, Texas, en la frontera con Piedras Negras, Coahuila, donde consideró que el flujo migratorio se ha convertido en un problema grave, por lo que planteó facilitar el ingreso de gente trabajadora.

“Como inmigrante en Estados Unidos, soy extremadamente proinmigrante y creo que necesitamos un sistema de inmigración ampliado para que se permita entrar a cualquiera que sea trabajador y honesto”, opinó el multimillonario al subrayar que EU no debe permitir la entrada a personas que infringen la ley.

López Obrador hizo un reconocimiento al programa de ingreso de Estados Unidos de migrantes centroamericanos y del Caribe, promovido por el presidente Joe Biden, aunque admitió que no es suficiente.

“El Presidente Biden ha avanzando en entregar estas visas de trabajo a migrantes. Ya van como 400 mil visas entregadas, pero hacen falta más. Y hace falta más en atender el problema en los lugares de origen porque el que sale ya tiene un destino, quiere llegar a Estados Unidos.

“Entonces, lo que hay que procurar es que en sus pueblos tengan oportunidades de trabajo, de bienestar”, insistió al reconocer que muchos migrantes que vienen de Centro y Sudamérica, y el Caribe, no quieren quedarse en México a trabajar.

“Los que pasan por México, nosotros en Chiapas tenemos oportunidades de que trabajen, se les ofrece trabajo, incluso en la frontera norte, se les ofrece trabajo, pero no quieren quedarse, quieren ir a Estados Unidos”, señaló.

AMLO recordó que es distinto cuando se trabaja en las comunidades, los pueblos de Centroamérica o de otros países, pues hay testimonios de que el apoyo que México envía como parte de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, la gente se queda.

“Son programas exitosos en ese sentido, pero hay que invertir y no son 50 millones. Se requiere, si no lo que envían en armas a Ucrania, esa cantidad, la mitad permitiría tener un programa de desarrollo y cooperación para América Latina y el Caribe. Eso ayudaría muchísimo, no militarizar la frontera, no poner alambradas, no estar pensando en los muros, mucho menos esto de haber les vamos a invadir”, puntualizó AMLO.