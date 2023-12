AMLO en contra de regular precios de vacunas antiCOVID

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la regulación o control de precios de las vacunas contra el COVID-19, después de que se aprobó su comercialización entre particulares.

“Pero sí, el que quiera va a poder comprar la vacuna. No estoy muy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas. Yo me vacuné hace como un mes, me puse las dos vacunas, la de Covid y de influenza y muy bien, ni siquiera tuve reacción”, expresó.

#ConferenciaPresidente | Martes 19 de diciembre de 2023 https://t.co/FXUo2dhejc — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 19, 2023

AMLO dijo que el que quiera va a poder comprar la vacuna, aún cuando el estado garantiza la cobertura de este biológico en el país, porque es su obligación establecida en el artículo cuarto constitucional.

“No podemos impedir que se introduzca en vacunas para el Covid o para la influenza, o para cualquier otra enfermedad, el que quiera comprar estos medicamentos sean en las farmacias, que lo puede hacer.

“Sólo que ahora, el Estado garantiza estas vacunas, y el que quiera comprarla pues las puede comprar está en libertad, porque no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el Presidente o porque tenga dinero o piense que son de más calidad”, subrayó durante la conferencia de prensa mañanera.

AMLO consideró que lo importante es que hay vacunas para el pueblo, para ricos y pobres de manera gratuita, porque se debe garantizar el derecho a la salud.

“Cuando plantearon que si vamos a permitir. Claro que sí. Se quieren ir a vacunar a otro país, también somos libres, vivimos en un país libre la única diferencia es que el Estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social y es libertad garantizando atención a todos, no es como quieren algunos la libertad del zorro en el gallinero”, puntualizó AMLO.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR