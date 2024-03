AMLO señala que campo de golf en Huatulco es propiedad de la nación, no de Ricardo Salinas

Al rechazar que se haya actuado de manera arbitraria con la intervención de la Guardia Nacional en un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esa propiedad es de la nación y no del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien no quiso comprarlo luego de finalizar la concesión.

MÁS INFORMACIÓN Guardia Nacional toma instalaciones del campo de golf en Huatulco

“Se tiene que aclarar, es de la nación, son terrenos de la nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo (Salinas), era una concesión, se vence y nosotros planteamos, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública. Resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas”, precisó AMLO.

#ConferenciaPresidente desde La Paz, Baja California Sur | Viernes 15 de marzo de 2024. https://t.co/SaOMRvs80R — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 15, 2024

En conferencia de prensa, AMLO señaló que se hizo un escándalo de que se actuó de manera arbitraria con el despliegue de la Guardia Nacional en el campo de golf ubicado en el parque Tangolunda, operado por Salinas Pliego a través de una concesión que vencía en 2027.

“Nosotros no queremos la confrontación, lo que queremos es que se terminen en México los privilegios, porque el país es de todos los mexicanos. Si cuidamos los bienes se benefician a todos”, mencionó AMLO.

Mediante un decreto del Gobierno de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de febrero pasado, se declaró el terreno como área nacional protegida.

“Yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Pero imagínense, si queda un empresario grande sin pagar impuestos, ¿qué dicen los otros?”, expresó AMLO.

AMLO detalló que su gobierno ofreció a Ricardo Salinas la posibilidad de comprar el terreno a un precio establecido por un avalúo de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, aseguró que los recursos obtenidos se utilizarían para “entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca”.

Sin embargo, el empresario se negó y recurrió a un mecanismo legal por la vía del amparo ante el Poder Judicial. Por lo tanto, el Gobierno federal declaró el sitio como área natural protegida.

“A pesar de que se emitió el decreto, convirtiendo en área natural protegida este terreno, se vio a unas personas violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público”, justificó AMLO.

Recordó que, en 2023 decretó que todos los terrenos de Fondo Nacional de Fomento al Turismo fueran designadas áreas naturales protegidas. Esto debido a que, según el mandatario, desde la creación de Fonatur, se “empezaron a hacer transas” con ellos.

“Para no dejar la tentación, se convierten en área natural protegida, porque si no pueden entregarse, rematarse”, explicó AMLO.

AMLO argumentó que en Huatulco también hay invasiones, por lo que “se decidió convertir todos esos terrenos, esas bahías, en áreas naturales protegidas”. Esto también aplicó para el club de Golf de Salinas.

“Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal, nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo porque para eso nos eligieron”, apuntó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR