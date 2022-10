Amparos logran frenar pruebas piloto de la SEP

A diez días de que la prueba piloto del nuevo marco de estudios en el nivel básico de educación fuera implementada en 960 escuelas del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que el proceso sería suspendido en forma temporal.

El anuncio fue hecho por la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, durante una reunión nacional de autoridades educativas para presentar la estrategia con la que se busca inhibir el uso de vapeadores, que se llevó a cabo el martes pero que trascendió hasta este miércoles.

Este freno de la autoridad educativa responde, se dijo, a los amparos que fueron interpuestos contra el acuerdo 14/08/2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio del cual se estableció el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria.

La funcionaria indicó que, ante tales recursos, la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales, señaló, espera pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

“De manera temporal y en respeto al Estado de derecho, no se aplicará el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, sin que represente la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente”, advirtió la dependencia.

A pesar de este freno temporal al programa piloto, la capacitación para los docentes sobre el nuevo marco curricular seguirá adelante según lo establecido.

Al ser consultada por este medio respecto al impacto que esta suspensión tendría para su aplicación y las condiciones en las que el plan se encuentra actualmente, la Secretaría respondió que por ahora no habrá más información, “por ser un tema que se encuentra en el ámbito jurídico”.

Durante la misma reunión, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, dio a conocer que la “nueva familia” de libros se compone de seis materiales: tres libros de proyectos integradores para el aula, un libro de saberes disciplinares, un libro de múltiples lenguajes y un libro para la maestra y el maestro.

El pasado 2 de octubre, la organización Educación con Rumbo dio a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió una suspensión contra la aplicación de la prueba, por considerar que el plan es “inconstitucional”.

El equipo jurídico de la organización argumentó, al tramitar el amparo, que este nuevo modelo educativo y la ruta de aplicación inicial sería inconstitucional, dado que durante el periodo de prueba habría dos planes de estudio distintos: el que cursarían 960 escuelas y el resto de planteles públicos y privados.

Según el acuerdo publicado el 19 de agosto de este año, durante el ciclo escolar en curso se realizaría el piloteo en escuelas públicas, para “avanzar” en el diseño y ajuste de los programas, para que sean aplicados en el ciclo del 2023 y 2024.

En entrevista con La Razón, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, planteó que una de las consecuencias de esta suspensión será la interrupción del periodo de prueba para evaluar el plan de estudios, por lo que, si la resolución del asunto se extiende, lo ideal será que la dependencia también aplace la implementación del plan educativo para el próximo periodo escolar.

Por otro lado, cuestionó la acción al señalar que la SEP no ha acatado otros amparos que diversas organizaciones han interpuesto con programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, lo que hace suponer, dijo, que quizá esta decisión pudo responder a que los materiales y demás recursos necesarios para el pilotaje aún no están listos, lo cual no se puede saber, debido a que la dependencia no ha abierto espacio a conocer los detalles de cómo se encuentra el proceso.

Ven oportunidad para que subsanen incertidumbre

La organización Educación con Rumbo consideró que la suspensión temporal de la prueba piloto del nuevo modelo educativo en el nivel básico es una “oportunidad” para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) abra el diálogo.

Luego de que la dependencia anunciara el freno en respuesta a los amparos promovidos en contra del nuevo marco curricular, la asociación consideró que tal decisión “abona a la construcción de un Estado de Derecho y un régimen democrático”

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la asociación, consideró que con esto se da paso a la oportunidad de que se instale un Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación para que el nuevo modelo educativo pueda contar con el aval de esa instancia.

Además, sugirió que la dependencia pueda llenar “los vacíos de incertidumbre” que señaló el Poder Judicial de la Federación, como la falta de capacitación de los maestros, la certeza de los materiales y planes a utilizar y el alcance del programa piloto.

También se propuso la apertura de una mesa de diálogo con la sociedad civil para “poder trabajar de manera responsable” en el diseño del plan de estudios.

“Los recursos humanos, técnicos y operativos de Educación con Rumbo se encuentran a disposición de la Secretaría para trabajar de manera corresponsable en el diseño de las políticas educativas del país”, manifestó la organización.