Anuario: “En el 2023 supimos qué debemos hacer y qué no rumbo al 2024”

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tiene claro que el 2023 dejó a su partido grandes enseñanzas de lo que deben y lo que no deben repetir rumbo a la elección presidencial del 2024.

El dirigente dice a La Razón que el reto del 2023 se cumplió, al ganar la gubernatura del Estado de México, lo que marcó un hito en la política nacional, pues la entidad, que había sido el bastión priista durante nueve décadas, pasó a manos de Morena bajo la batuta de la maestra Delfina Gómez, a quien parafrasea y dice: “El 2023 fue nuestro y en el 2024 nos irá requetebién”. Para Delgado, el 2024 será de Morena.

¿Qué le deja el 2023 a Morena? Para Morena, el 2023 representó uno de los mejores años. Supimos qué debemos hacer y qué no debemos hacer rumbo al 2024. El triunfo más grande al cerrar el año fue el obtenido de la mano de la maestra Delfina Gómez. En 2024, repetiremos los triunfos con un 10 de 10, porque tendremos la Presidencia, las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, además de la mayoría en el Congreso.

En el 2024 repetiremos la fórmula de la unidad y vamos sobre no perder el tiempo en distractores que quiere colocar la oposición, ya que están desesperados. Morena hizo lo que ningún otro partido pudo hacer durante décadas: sacamos al PRI del territorio mexiquense, donde ya se trabaja duro para darle otra cara a este estado, que representa un porcentaje altísimo de la plantilla electoral del país.

Acuérdate que el padrón electoral del Estado de México es de 12 millones 705 mil 859 personas, mientras que la Lista Nominal de Electores fue de 12 millones 693 mil 054 personas, lo que representa un 99.90 por ciento de cobertura en ese territorio; esto, sin duda, representa un gran logro para Morena, no sólo para no ver más a un partido corrupto en esa entidad, sino para lo que viene en las elecciones del 2024.

¿Cuál fue el mayor reto a vencer del partido? Ha sido un año de grandes retos, no es como se ve. Pueden pensar que es fácil, pero son días de trabajo, bien fuerte. En el Estado de México se hizo un gran trabajo; estuvimos y hemos estado organizando a nuestro partido para poder triunfar en la elección del próximo junio. Y en la Ciudad de México, el mayor reto que tuvimos fue el combatir la desinformación, el mantener la unidad, a pesar de esos esfuerzos de la oposición de que no fuera así. Hemos iniciado un proceso de reorganización para garantizar el triunfo en el 2024, pero el verdadero triunfo empezó justo allá en el Estado de México, con el triunfo de la maestra Delfina Gómez.

¿Y cuáles logros considera que fueron los más representativos? El primero, como te dije, fue tener el Estado de México, y el segundo logro de Morena en 2023 fue tener a una candidata de primer nivel, para dar continuidad al proyecto de transformación. Fue un triunfo tener una candidata como lo es la doctora (Claudia) Sheinbaum, que entiende las problemáticas que debemos atacar para seguir transformando al país. Este año fue determinante, porque es el año que vio surgir a la primera mujer presidenta de México. Y la presidenta será de Morena, la doctora tiene todo lo que una candidata puede dar a los mexicanos.

¿Cuál será la estrategia para obtener el voto joven en 2024? Existen otros candidatos que han llegado con un discurso respecto al acercarse a los jóvenes de México, nadie lo ha hecho de manera sincera como lo ha hecho Morena, de la mano del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador. No se trata sólo de ofrecer discursos, sino hechos. El Presidente lanzó dos grandes programas que tienen a los jóvenes cerca de Morena y del movimiento: tenemos 12 millones de becarios, que dan cuenta de una plantilla importante, y tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, dos políticas importantes y reales, la coordinación general de los Programas para el Bienestar ya dijo que los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán un aumento en el 2024; ahí está el compromiso, y ésa es la estrategia, que más que estrategia, es la preocupación y ocupación real que Morena siente por los jóvenes de este país.

¿Cuántos votos tiene calculado el partido Morena que ya tienen ganados para la doctora? ¿Ya cuentan con alguna aproximación en números? No puedes trabajar con supuestos diciendo que tienes tantos votos. Lo que ahora se contabiliza es sólo la preferencia, pero nadie puede pronosticar un número de votantes, porque simplemente son simpatías; el voto se da hasta el día que se elige. Lo que sí sabemos es que la preferencia de la población está con la doctora, muy por encima de cualquier otro precandidato. Es que a la gente ya no se le engaña, así que esos simpatizantes que ya han elegido a la doctora son quienes harán que esas encuestas se conviertan en un triunfo electoral en el 2024.

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

¿Han cambiado sus actividades como dirigente del partido, ahora que obtuvo la designación como coordinador de campaña de la doctora Sheinbaum? Este cargo me aumenta actividades, pero es un cargo que recibí con mucho gusto y con el compromiso que tengo con este proyecto de transformación; mis actividades como dirigente del partido siguen tal cual, sólo que ahora toca levantarse, aún más, más temprano que antes, y dormir más tarde, para poder tener cumplidos ambos compromisos.

Vamos como coordinadores de la precampaña de nuestra precandidata presidencial, con este gran compromiso que es Juntos Seguiremos Haciendo Historia; tenemos funciones específicas, que contemplan acompañar a la precandidata a sus actos con simpatizantes y participar activamente en los discursos, en donde se brinda información respecto a los proyectos que la aspirante tiene, con miras a ocupar la Presidencia del país.

Mis actividades como promotor y presidente cambian, sí y no. Sí, porque es más trabajo, no porque tengo que solventar ambos compromisos; ahora es involucrarnos en la campaña de la doctora, sí hay mucho más trabajo. Mira, yo todos los días me levanto a las 6:00 am o antes y ya terminamos a las 11 de la noche, revisando los pendientes que pueden surgir durante el día.

¿Cómo obtendrá Morena la mayoría en el Congreso? ¿Hay algún camino trazado? El camino está marcado. Éste es el periodo en el que hay mayor número de participantes que se quieren sumar a algún cargo público; ha habido una inscripción escalonada para síndicos, alcaldes, diputados federales, senadores; seguramente llegaremos a los 100 mil, lo que es un hecho nunca antes visto.

La transformación se ha hecho en conjunto, en equipo, en unidad. Los acuerdos que hicimos este año fueron trascendentales, entre los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde; esto es lo que va a hacer que sea visible el Plan C, enfocado en alcanzar la mayoría en el Congreso mediante la selección de los mejores candidatos, a través de encuestas. La clave está en sumar y tener a los mejores en el equipo, así se obtiene el Congreso. No hay descanso para la 4T, aunque sea fin de año; sólo con trabajo veremos construido el segundo piso de esta transformación.

¿Hay algún mensaje para la oposición? Le decimos al bloque conservador que vamos por ellos por la vía legal, pacífica y democrática. Vamos a fijarnos la meta de obtener 33 millones de votos para ganar la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso, y poder hacer efectivo el Plan C. El 2024 es y será de Morena.

¿Qué significa para Mario Delgado pertenecer a este movimiento de la 4T? Para mí este camino ha sido fascinante. Ser parte de esta transformación es una oportunidad que tenemos de atender las necesidades de la gente y de dejar un mejor lugar donde vivan las nuevas generaciones. Para mí, ser parte de la 4T es el amor que le tengo a este país.