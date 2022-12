Atribuyen aumento de casos a disociación social

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, consideró que el incremento de casos de violencia familiar que se registró en este año se debe a la disociación social que empezó con el estrés que generó la etapa de la pandemia por Covid-19.

En conferencia de prensa, se refirió a la información que destacó La Razón en su portada de este jueves, sobre los 251 mil casos de violencia familiar que se reportaron en 2022, y comentó que como director del DIF de Puebla tuvo oportunidad de atender este tipo de problemas.

Explicó que, aunque no es médico ni psicólogo, los estudios de distintas universidades sobre este fenómeno, como de la Universidad de Houston, relacionan la violencia familiar, así como los suicidios, con procesos disociativos.

“La violencia familiar tiene que ver con procesos disociativos, la Universidad de Houston tiene estudios de psiquiatría muy importantes en materia de disociación social y la disociación social empieza con la desintegración familiar. La disociación social empieza con los grados de estrés y el Covid, que más allá de los fenómenos neurológicos, físicos, fisiológicos, nos generó procesos de disociación social, estrés, y ante la salida del Covid y la reapertura surgieron conductas disociativas. No soy médico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero en mi calidad de exdirector del DIF tengo este tipo de elementos cognoscitivos que comparto”, declaró.

El morenista mencionó que de acuerdo con estos estudios también el fenómeno de la violencia y de los suicidios incrementan en los meses de cierre e inicio de año.

“La Universidad de Houston explicó que en noviembre, diciembre y enero se incrementa el número de suicidios, naturalmente, es parte de un proceso cíclico”, apuntó.