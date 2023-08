Aureoles pide que PRD se retire de comité organizador hasta que no se aclare proceso del Frente Amplio.

“Es muy extraño, necesitamos disipe todas las dudas. Amigos del comité organizador así no funciona esto, necesitamos certeza, mientras tanto le pido a mi partido se retire del comité hasta que no se aclaren las cosas”, dijo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, después de quedar fuera del proceso interno del Frente Amplio por México.

El exgobernador también aseguró que no acepta “chicanadas” tras quedar fuera del proceso para encabezar la conformación del Frente Amplio por México.

A través de un videomensaje en sus redes, dijo que no comparte la decisión del comité organizador, ya que apenas este martes por la noche le informaron que alcanzó 290 mil simpatías y este día sin mayor explicación, me dicen que ya no pasa a la siguiente fase.

Yo no acepto chicanadas, soy un hombre de leyes e instituciones. #SilvanoVa #PorMéxico pic.twitter.com/EbIC0M0oiv — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 10, 2023

“Es muy extraño, necesitamos disipe todas las dudas. Amigos del comité organizador así no funciona esto, necesitamos certeza, mientras tanto le pido a mi partido se retire del comité hasta que no se aclaren las cosas”, explicó.

Mencionó que pedirá una auditoría técnica e informática al proceso, porque es dudoso y extraño el proceso, pues la plataforma tardo seis días en funcionar y constantemente tuvo fallas, “por ello no confió en el proveedor y necesitamos un dictamen, pero si salió que no las conseguimos lo vamos a aceptar, pero chicanadas de esta naturaleza no las voy a aceptar”.

Advirtió que el proceso debe quedar bien o de lo contrario, aseguró que lo acabará de buena manera.

JVR