Buscamos a Ebrard, él quería esperar: Xóchitl

Tras asegurar que está lista para dar “la madre de todas las batallas”, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, lamentó que, pese a que Marcelo Ebrard es un hombre bien intencionado, finalmente “no pasó nada” con sus aspiraciones.

Luego de que el excanciller dio a conocer que permanecerá en Morena, pese a sus previos desacuerdos con el proceso interno, la senadora del PAN le expresó su reconocimiento, pero lamentó que no se haya dado cuenta de que tenía otras oportunidades.

“Nunca se dio cuenta que Claudia Sheinbaum era la favorita, desde el día uno, del gobierno”, expresó en entrevista con los medios, después del encuentro que sostuvo con militantes y simpatizantes en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

“Yo a Marcelo Ebrard le tengo un reconocimiento, fue el único del gobierno que al menos tuvo intención en el tema del cambio climático, al menos tenía posturas mucho más vanguardistas que el actual gobierno, lástima que no pasó nada, pero al menos es un hombre bien intencionado”, comentó.

La política hidalguense también reconoció que sí hubo el intento del FAM de acercarse al exsecretario de Relaciones Exteriores, pero él prefirió esperar a tomar una decisión.

“Hubo una invitación para que platicáramos, pero él siempre quiso esperar a tomar una decisión, ya la tomó y yo lo respeto”, expresó. Cuestionada sobre los preparativos de cara al arranque de las precampañas, Gálvez anunció que el miércoles próximo presentará su solicitud de licencia ante la Cámara alta.

Entre porras de los asistentes como “¡Xóchitl presidenta, Xóchitl presidenta!” y “¡Yo sí le voy, le voy a Xóchitl!”, aseguró que está lista para dar “la madre de todas las batallas”.

“Aquí estoy lista para lo que viene, estoy lista para dar la madre de todas las batallas, a favor de los mexicanos.

“Estoy lista para regresarle la esperanza a todos y cada uno de los mexicanos, porque hoy la esperanza ya cambió de manos, ahora la esperanza vive en cada uno de ustedes, en cada uno que sueña con sacar a México adelante.

“La esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece y con esa esperanza vamos a hacer el país que nos merecemos”, manifestó.

Señaló que para la etapa de la precampaña uno de los temas que va a abordar de manera primordial es el tema de la inseguridad que prevalece en el país y dijo que como una política federalista insistirá en que se le otorguen recursos a los alcaldes y gobernadores para atender esta problemática que se vive en el país.

“Está terrible lo que está pasando con el tema de seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos no ha dado resultados, por eso nosotros necesitamos tomar conciencia de que necesitamos un país sin odio, sin división, necesitamos construir un país donde le apostemos a resolver los problemas”, subrayó.

En ese sentido, pidió a la población no pelearse al interior de sus familias por defender a los políticos y menos por los que no han dado resultados: “El consejo que les doy es que no se peleen con los políticos, no se peleen entre familia, porque no podemos seguir abonando a la división y a todo lo que no ha dado resultados en este país”, expresó.