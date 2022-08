Cae 10% vacunación contra el sarampión

El desplome en el esquema de vacunación infantil en México ha encendido focos de alertas entre médicos, pues señalan que siempre existe el riesgo de que enfermedades consideradas erradicadas, como el sarampión nuevamente aparezcan; además padres de familia alertan que el acceso en Centros de Salud a biológicos como la Triple Viral o SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) ha sido intermitente y en ocasiones sólo se puede conseguir en hospitales privados con altos costos.

Manuel Enrique Soriano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y jefe de Terapia Intensiva Pediátrica Centro Médico ABC, advirtió que, en el caso del sarampión, uno de cada cinco niños no vacunados que se contagian, requiere hospitalización. “El sarampión es una de las enfermedades que está en vía de erradicación en América.

La primera fue la viruela, la que está erradicada mundialmente, distinguir de viruela símica, poliomielitis, rubéola y finalmente el sarampión”, refirió.

De acuerdo con los resultados recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, la cobertura de la vacuna Triple Viral o SRP en niñas y niños de uno y dos años de edad, cayó 10 por ciento entre 2006 y 2021, al bajar de 81.2 a 72.6.

El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) señaló que las enfermedades remergen porque todavía siguen circulando a pesar que hay menor incidencia.

A este problema se le suma que algunos padres de familia, los que pueden, en ocasiones deben acudir a hospitales privados para vacunar a sus hijos porque en el sector salud no hay. Martha, mamá de Lara, de dos años, comentó que hace un año la vacuna de sarampión, rubéola y paperas estuvo escasa.

“Mi hija, cuando cumplió el año, estaba sin la inoculación. Fue una pesadilla porque justo se presentó un brote, entonces en cualquier momento piensas que le puede dar sarampión… parece que se enfocaron en Covid-19 y los demás biológicos los dejaron de lado”, dijo. La señora compartió que finalmente encontraron el fármaco en el medio privado con un costo de cerca de 700 pesos.

“Hubiera pagado lo que fuera con tal de que le aplicaran la inyección, pero es una obligación del Gobierno hacerlo. Yo pude hacerlo, ¿pero los que no?”, dijo.

Carlos expresó que su hijo Andrés cumplió un año y su pediatra le recomendó que la vacuna la adquiriera en un particular, “sinceramente no acudí a preguntar a los Centros de Salud porque siempre te encuentras con negativas y opté por pagar la inyección finalmente es por el bien de mi niño y la salud no tiene precio”.

Fuentes consultadas del Gobierno federal manifestaron que debe haber vacunas de SRP en los centros de salud y jurisdicciones sanitarias.